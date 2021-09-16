Среднестатистической российской семье из трех человек для «нормальной жизни» требуется месячный доход в 93,2 тыс. рублей. Такие данные получены в ходе опроса , проведенного холдингом «Ромир».

Согласно полученным результатам, финансовые запросы россиян в 2021 году выросли по сравнению с 2019 годом. Это произошло в первую очередь за счет увеличения числа запросов на семейный доход более 120 тыс. рублей в месяц: с 11% в 2019 году до 25% в 2021 году. Это самое высокое значение за всю историю наблюдений.

Доход в размере от 90 тыс. до 120 тыс. рублей в месяц назвали необходимым для «нормальной жизни» 23% опрошенных. Еще 28% россиян назвали доход в пределах от 60 тыс. до 90 тыс. рублей, 17% опрошенных — от 45 тыс. до 60 тыс. рублей, а 6% — от 30 тыс. до 45 тыс. рублей.

Только каждый сотый респондент (1%) заявил, что для «нормальной жизни» ему может хватить от 20 тыс. до 30 тыс. рублей. Доход до 20 тыс. рублей не назвал никто, хотя в ходе аналогичного исследования, проведенного десять лет назад, подобный ответ дали 6% россиян.

«Таким образом, по результатам текущего исследования в среднем российская семья из трех человек претендует на доход в 93,2 тыс. рублей в месяц. За два года финансовые запросы россиян выросли на 15,2 тыс. рублей, или на 19,5%, а за год — на 7,5 тыс. рублей, или 8,7%», — сделали вывод эксперты исследовательского холдинга «Ромир».