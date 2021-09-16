Тинькофф Банк планирует запустить собственную ипотеку для всех клиентов в конце октября текущего года, сообщил журналистам в кулуарах международного банковского форума «Банки России — XXI век» председатель правления кредитной организации Станислав Близнюк.

«Тестируем, в октябре-ноябре все будет. Мы компания гибкая, в том числе гибкая в своих целях, у нас нет дедлайнов… Пока на текущий момент мы планируем запустить в конце октября», — заявил он.

Ипотека Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит

Ранее глава группы Оливер Хьюз сообщал, что ипотека будет запущена в октябре-ноябре текущего года.

«Тинькофф» уже присутствовал на ипотечном рынке России. В 2015 году банк запустил сервис «Тинькофф Ипотека», в рамках которого он занимался оформлением документов, подбором недвижимости и ее страхованием, а саму ипотеку выдавали банки-партнеры. Однако банк посчитал такую модель неприбыльной и закрыл сервис в 2019 году.