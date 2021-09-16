Тинькофф Банк планирует запустить собственную ипотеку для всех клиентов в конце октября текущего года, сообщил журналистам в кулуарах международного банковского форума «Банки России — XXI век» председатель правления кредитной организации Станислав Близнюк.
«Тестируем, в октябре-ноябре все будет. Мы компания гибкая, в том числе гибкая в своих целях, у нас нет дедлайнов… Пока на текущий момент мы планируем запустить в конце октября», — заявил он.
Ранее глава группы Оливер Хьюз сообщал, что ипотека будет запущена в октябре-ноябре текущего года.
«Тинькофф» уже присутствовал на ипотечном рынке России. В 2015 году банк запустил сервис «Тинькофф Ипотека», в рамках которого он занимался оформлением документов, подбором недвижимости и ее страхованием, а саму ипотеку выдавали банки-партнеры. Однако банк посчитал такую модель неприбыльной и закрыл сервис в 2019 году.
Тинькофф Банк начал тестировать ипотечное кредитование на сотрудниках, и, скорее всего, оно станет доступно для клиентов уже осенью. Об этом говорится в обзоре SberCIB Investment Research по итогам встречи с главой TCS Group Оливером Хьюзом и председателем правления Тинькофф Банка Станиславом Близнюком.