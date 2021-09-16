В первые сутки после запуска кредитного продукта «Экспресс-поддержка» МСП Банк выдал в общей сложности 92 млн рублей, а всего с момента тестирования программы было заключено 160 договоров на сумму 1 млрд рублей, сообщила пресс-служба Корпорации МСП.

«Во время «пилота» мы боялись, что эта ставка окажется не такой востребованной, но сами предприниматели нас разубедили. Ведь сейчас альтернатива — это дорогой потребкредит. Мы уже заключили 160 договоров на сумму более миллиарда рублей с момента пилотного режима работы проекта. Продукт доступен для предпринимателей по всей стране. В частности, первое положительное решение было принято по заявке на кредит от предпринимателя из Крыма», — заявил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич в рамках онлайн-конференции «Цифровая трансформация малого и среднего бизнеса в российских регионах».

Он уточнил, что в тестировании «Экспресс-поддержки» участвовали 200 компаний МСБ. Кредит в рамках программы выдается без залога по ставке от 11,5% годовых. Решение принимается за 72 часа.