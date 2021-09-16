Аналитическое кредитное рейтинговое агентство подтвердило кредитный рейтинг ВТБ на уровне «ААА(RU)» со «стабильным» прогнозом. Об этом сообщается на сайте агентства.

Рейтинг банка ВТБ на уровне паритета с финансовыми обязательствами правительства Российской Федерации отражает очень высокую вероятность оказания банку экстраординарной поддержки со стороны государства в случае необходимости ввиду его очень высокой системной значимости, поясняют аналитики. При этом оценка собственной кредитоспособности банка обусловлена очень высокой оценкой бизнес-профиля, удовлетворительными оценками достаточности капитала и риск-профиля, а также адекватной позицией по фондированию и ликвидности.

В АКРА напоминают, что банк ВТБ — второй по величине российский банк, обладающий универсальным характером деятельности и представленный не только на территории России, но и за рубежом. Контрольный пакет (60,9% обыкновенных акций) принадлежит государству в лице Росимущества (Федерального агентства по управлению государственным имуществом).

Очень высокая оценка экстраординарной поддержки со стороны государства обусловлена наличием акционерного и операционного контроля со стороны государства, фактами финансовой поддержки банка в форме предоставления капитала и ликвидности, системной значимостью банка ввиду обслуживания значительного количества российских системообразующих предприятий и государственных бюджетных структур, а также привлечения существенного объема средств населения (более 15%), указано в сообщении.

«Степень зависимости банка и государства от однородных факторов риска оценивается как средняя. С учетом вышеизложенного кредитный рейтинг банка ВТБ определяется на уровне паритета с РФ», — говорится в релизе.

Очень высокая оценка бизнес-профиля банка, по мнению экспертов, обусловлена в первую очередь занимаемыми рыночными позициями и высокой диверсификацией операционного дохода ввиду универсального характера деятельности. Стратегия банка ВТБ заключается в дальнейшем укреплении всех трех имеющихся глобальных бизнес-линий (корпоративно-инвестиционный бизнес, МСБ и розница), развитии экосистемы (преимущественно на основе взаимовыгодных партнерских отношений), цифровизации бизнеса и повышении операционной эффективности. При этом макроэкономические предпосылки, заложенные в стратегию, в целом адекватны. Система корпоративного управления оценивается на высоком уровне, пояснили в АКРА.

«Удовлетворительная позиция по капиталу определяется умеренным уровнем достаточности основного капитала (по состоянию на 1 июля 2021 года норматив Н20.2 составлял 10,2%), что позволяет банку выдерживать рост стоимости кредитного риска в диапазоне 300—500 базисных пунктов. При этом коэффициент усредненной генерации капитала, рассчитываемый за последние пять лет, невысокий (около 50 б. п.), что связано с регулярной выплатой дивидендов, а также сравнительно невысоким финансовым результатом банка по итогам посткризисного 2016 года и кризисного 2020 года», — пояснили эксперты.