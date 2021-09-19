✅ Средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по депозитам физических лиц в рублях по итогам первой декады сентября составила 6,15% годовых против 6,17% за третью декаду августа. Таким образом, ставка впервые с третьей декады мая 2021 года продемонстрировала локальное снижение, несмотря на продолжающийся рост ключевой ставки ЦБ.

✅ Банки оценили потенциально проблемные кредиты россиян в рекордные 418 млрд рублей. Кредиты гражданам, которые банки оценивают как потенциально проблемные, выросли с начала года на 9% и к 1 августа достигли такой суммы. Относительно прошлогоднего значения показатель вырос на 11%.



✅ Банк России отозвал лицензию у КБ «Платина». По информации регулятора, банк проводил в значительных объемах непрозрачные операции, направленные на обеспечение расчетов между физическими лицами и нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами. Агентство по страхованию вкладов обещает начать выплаты вкладчикам банка «Платина» не позднее 1 октября.

✅ Минтранс разработал новые правила проезда по платным дорогам, они начнут действовать в марте 2022 года. Пользователи смогут требовать бесплатного проезда или компенсации уже внесенной оплаты при обнаружении недостатков услуги или ее оказании не в полном объеме. При этом для машин с просроченной задолженностью по оплате может быть закрыт проезд по любым платным дорогам.

✅ Индивидуальный инвестиционный счет первого типа, предполагающий налоговый вычет с взносов, может быть отменен при появлении ИИС-3, в котором сочетаются льготы на взнос и на полученный доход. В случае отмены ИИС-1 предполагается переходный период, чтобы граждане, которые начали получать льготу менее трех лет назад, смогли вписаться в этот период. Но некоторые эксперты считают ошибкой замену трехлетнего ИИС-1, доказавшего свою эффективность, на десятилетний ИИС-3, отношение к которому со стороны инвесторов только предстоит выяснить.

✅ ЦБ провел аукцион по реализации 100% акций Азиатско-Тихоокеанского Банка. Победителем стала компания из Казахстана Pioneer Capital Invest, обошедшая Промсвязьбанк и Совкомбанк с ценой чуть более 14 млрд рублей. Компания также перечислит ЦБ часть чистой прибыли банка за девять месяцев 2021 года. Переход АТБ к новому владельцу ожидается до 1 ноября 2021 года.

✅ Фаза активного распространения ипотеки в России близится к завершению, считает глава Центробанка Эльвира Набиуллина. По ее словам, на это указывает в том числе количество семей со средними доходами, уже обремененных жилищными кредитами.

✅ Среднестатистической российской семье из трех человек для «нормальной жизни» требуется месячный доход в 93,2 тыс. рублей. Финансовые запросы россиян в 2021 году выросли по сравнению с 2019 годом — в первую очередь за счет увеличения числа запросов на семейный доход более 120 тыс. рублей в месяц — с 11% в 2019 году до 25% в 2021-м. Это самое высокое значение за всю историю наблюдений.

✅ В Telegram стали массово распространяться фишинговые сообщения с использованием банковских брендов. Мошенники покупают рекламные посты, которые слабо модерируются, и выходят на многомиллионную аудиторию. Тем временем ЦБ, Минцифры и операторы связи раскритиковали идею ОНФ обязать операторов бесплатно информировать граждан о звонках мошенников: пользователь должен сам решать, подключать ли ему услугу.

✅ Опубликован очередной выпуск еженедельного инвестдайджеста Банки.ру. В список главных инвестиционных идей аналитики, в частности, включили акции, зависящие от роста цифрового рынка: он подогревает цены на бумаги крупнейшей криптобиржи Coinbase и респектабельной Mastercard.

✅ Банки.ру приглашает пользователей и кредитные организации принять участие в исследовании рынка цифровых карт: для этого надо ответить на несколько вопросов, а представители банков смогут получить специальную анкету.

✅ Число занятых в неформальном секторе россиян приблизилось к 15 млн человек во II квартале 2021 года, что на 11,5%, или на 1,5 млн человек, больше, чем в аналогичный период прошлого года. Самая большая доля неформальной занятости наблюдается на Северном Кавказе и юге России.

✅ Доля убыточного бизнеса упала до минимума за 18 лет. Доля российских крупных и средних предприятий, работающих в убыток, снизилась по итогам первого полугодия 2021-го на 6,5 п. п. до 28,8% Это рекордно низкий показатель с 2004 года.

✅ Fingram: 70 слов в переводе с инвесторского языка на обычный. Осень — время учебы, новых знаний. В России инвесторов становится все больше, а понять, о чем они говорят, со стороны может не каждый. Чтобы лучше ориентироваться в таких терминах, можно подучить их. Для этого — новый выпуск Fingram! Сохраняйте его в закладках и делитесь с миром!

✅ В Госдуме планируют увеличить число льготников по оплате ЖКУ: осенью в нижнюю палату парламента планируют внести законопроект о снижении максимальной доли расходов на оплату коммунальных услуг в доходе семьи по всей стране.

