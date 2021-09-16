QIWI закрыла сделку по продаже 40% АО «Точка» банку «Открытие» за 4,95 млрд рублей, говорится в сообщении QIWI.

Оценка производилась исходя из текущей стоимости «Точки» в 11 млрд рублей. Сумма сделки может быть скорректирована во II квартале 2022 года в зависимости от аудированных результатов «Точки» за 2021 финансовый год. QIWI считает, что сумма сделки может вырасти.

Сделка была одобрена советом директоров QIWI в июле 2021 года, также было получено одобрение Федеральной антимонопольной службы.

Ранее сообщалось, что общий объем инвестиций QIWI в проект «Точка» составил 2,1 млрд рублей. За время существования проекта группа также получила дивиденды от «Точки» в размере 6 млн рублей. Таким образом, сделка представляет собой 2,5-кратную отдачу на инвестиции, с показателем внутренней нормы доходности — 35%.