Фаза активного распространения ипотеки в России близится к завершению. На это указывает в том числе количество семей со средними доходами, уже обремененных жилищными кредитами, рассказала в интервью РБК глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

«Я недавно посмотрела статистические данные по доле семей с ипотекой в разных странах в зависимости от среднего уровня располагаемых доходов. И вот по этим соотношениям мы уже практически приблизились к пределу роста ипотеки. Надо быть очень внимательным к тому, чтобы ипотека росла в меру роста доходов населения», — сказала Набиуллина, отвечая на вопрос о том, стоит ли ждать нового рекорда по выдаче жилищных кредитов в 2021 году.

«Уровень проникновения ипотеки [в России], может быть, не очень большой по сравнению со многими странами. Но важно смотреть не просто на количество людей, которые взяли ее, или на долю к ВВП. Ипотека — это кредит на долгие годы, его нужно обслуживать. Должен быть соответствующий уровень доходов семей», — отметила председатель Банка России. Рост ипотечного кредитования «должен быть соразмерен росту доходов, но не только, надо учитывать и уровень доходов», подчеркнула она.

ЦБ оценивал уровень проникновения ипотеки в регионах (доля заемщиков к общему населению) по итогам III квартала 2020 года: этот показатель колебался от 0,4% в Чечне до 9,5% в Тюменской области. Средний показатель — 4—5%.

Общие темпы роста ипотеки в 2021 году превысят 20%, полагает Набиуллина. В 2020 году, несмотря на пандемию коронавируса, банки поставили рекорд по выдаче ипотеки: объем составил 4,4 трлн рублей (плюс 51% к 2019 году и плюс 43% — к 2018-му, когда был установлен предыдущий рекорд). По данным «ДОМ.РФ», за первое полугодие банки уже выдали жилищных кредитов на 2,7 трлн рублей (плюс 74% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года).

Ипотека Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит

Одним из драйверов роста выдач в 2020 году и первой половине этого года была льготная госпрограмма ипотеки под 6,5% на новостройки. С 1 июля ее условия изменились, что, наряду с циклом повышения ключевой ставки, притормозило рынок. Прогноз «ДОМ.РФ» на весь 2021 год — 4,9—5 трлн рублей, что на 10—13% больше, чем годом ранее.

Правительство утвердило расширение семейной ипотеки и продление льготной ипотеки Льготная ипотечная программа, которая была запущена в 2020 году как одна из мер поддержки граждан и строительной отрасли, продлевается до 1 июля 2022 года, а условия программы «Семейная ипотека» расширяются — принять в ней участие смогут семьи даже с одним ребенком. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщается в четверг на сайте Кабмина.

Несмотря на сокращение выдач по основной программе льготной ипотеки, растет кредитование в рамках семейной ипотеки, отметила глава ЦБ: «Выдачи семейной ипотеки увеличились более чем на 30% после расширения программы. Эта программа лучше, на наш взгляд, как я уже много раз говорила, она более адресная». В отличие от общей льготной ипотеки, программа семейной ипотеки, наоборот, с 1 июля была расширена.

Что касается динамики цен на жилье после трансформации программы льготной ипотеки, то ситуация будет различной в зависимости от региона, прогнозируют в ЦБ. В частности, ажиотажный спрос в крупных регионах — Москве, Санкт-Петербурге и Краснодарском крае, где в основном и брали ипотеку по льготной госпрограмме, — спадет.



«Я не думаю, что будет снижение цен, но какая-то стабилизация в некоторых регионах будет. Ситуация в разных регионах и внутри регионов — областные центры, маленькие города — будет очень, очень дифференцирована. Макроэкономический же ажиотаж все-таки уйдет», — сказала Набиуллина.