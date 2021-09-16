Победителем конкурса по отбору банков-агентов для выплаты страхового возмещения вкладчикам самарского КБ «Спутник» стал СберБанк. Об этом сообщает департамент общественных связей Агентства по страхованию вкладов.

Страховой случай в отношении банка «Спутник» наступил 10 сентября этого года в связи с введением Банком России трехмесячного моратория на удовлетворение требований кредиторов финучреждения.

Компенсации будут выплачиваться с 20 сентября 2021 года. По оценкам АСВ, 99,5% вкладчиков КБ «Спутник» смогут полностью возместить свои депозиты за счет страхового возмещения из фонда обязательного страхования вкладов.

Вкладчики «Спутника», которые одновременно являются клиентами СберБанка, смогут обратиться за выплатой возмещения через сервис «СберБанк Онлайн» без посещения офиса банка-агента.



Официальное сообщение с детальной информацией о месте, времени, форме и порядке приема заявлений будет размещено 17 сентября на сайте АСВ и 20 сентября в «Российской газете».