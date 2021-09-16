Банк непрофильных активов «Траст» выставил на торги группу компаний «Интеко». Продажа пройдет в виде открытого электронного аукциона на повышение цены на площадке Российского аукционного дома. Заявки на аукцион принимаются с 16 сентября по 10 ноября, уточняется в сообщении «Траста».

Начальная цена актива — 37,4 млрд рублей. Это 100% акций АО «Интеко» стоимостью 29,6 млрд рублей и права требований банка «Траст» к компании в размере 7,8 млрд рублей.

«Все активы банка проходят процедуру торгов на открытых площадках, в которых может участвовать широкий круг инвесторов. «Траст» управляет «Интеко» с 2018 года, за это время банк провел полную реструктуризацию и оздоровление актива. Сегодня «Интеко» — это динамично развивающаяся компания с чистым юридическим контуром, прозрачной системой управления и финансовыми результатами, подтвержденными аудиторскими отчетами», — прокомментировали в пресс-службе Банка непрофильных активов.

На текущий момент в портфель «Интеко» входят знаковые проекты для рынка жилой недвижимости Москвы в бизнес- и премиальном сегментах, отмечают в «Трасте». В 2020 году компания была включена в перечень системообразующих организаций строительной отрасли.

В «Интеко» заверили, что продажа компании не повлияет на ее обязательства перед дольщиками. «Клиентам «Интеко» останется доступен сервис самого высокого уровня. Проекты будут реализованы в соответствии с обязательствами, взятыми на себя «Интеко», как в части воплощения концепции, так и в части соблюдения сроков строительства в рамках № 214-ФЗ», — приводит ТАСС комментарий пресс-службы «Интеко».



Компания «Интеко» была создана Еленой Батуриной, вдовой экс-мэра Москвы Юрия Лужкова. В 2011 году, вскоре после отставки Лужкова, она продала 95% компании совладельцу Бинбанка Микаилу Шишханову. В 2017 году 87,5% акций «Интеко» консолидировал Рост Банк, санированный через Фонд консолидации банковского сектора и сейчас присоединенный к «Трасту». «Траст» довел свою долю в «Интеко» до 100% в октябре прошлого года.