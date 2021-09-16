Фондовый рынок Монголии в этом году стал лидером роста, обогнав европейские, азиатские и американские рынки. Индекс MSE Top 20, который включает акции 20 крупнейших компаний Монголии, с начала года вырос почти на 130% и занял первое место по темпам роста среди мировых индексов акций в 2021 году, пишет РБК со ссылкой на Bloomberg. Индекс MSE Top 20 достиг исторического максимума на торгах 10 сентября, поднявшись до 49 252,4 пункта, но с тех пор немного опустился с рекордной отметки.

Бумаги монгольской компании Apu Company, которая производит водку, пиво, молочные и другие напитки, в этом году прибавили в цене почти 130%. Такой рост может быть или признаком уверенности инвесторов в том, что потребление среди растущего среднего класса Монголии продолжит расти, или же предупреждением о «пузыре» на рынке, отмечает Bloomberg. Apu Company — крупнейшая компания на Монгольской фондовой бирже с рыночной капитализацией около 517 млн долларов.

Бумаги компании Ulsiin Ikh Delguur, которая управляет торговым центром в столице — Улан-Баторе, в этом году выросли в цене на 266%. Бумаги Telecom Mongolia с января подорожали на 66%.

Рынок акций Монголии показывает высокие результаты по доходности не впервые. Основной индекс биржи MSE Top 20 вырос на 400% в 2007 году, а затем еще на 138% в 2010-м. Однако с 2012 по 2016 год индекс снижался.

Монгольская фондовая биржа в Улан-Баторе — единственная фондовая биржа в стране. Она была создана в январе 1991 года постановлением правительства Монголии для приватизации государственных активов. Торги на бирже проводятся в течение трех часов в день.

«У монгольского рынка акций еще есть существенный потенциал для роста, потому что он растет с очень маленькой базы», — сказал Bloomberg вице-президент по развитию бизнеса Erdene Resource Development Билгуун Анхбаяр.

Рост фондового рынка Монголии, самой малонаселенной страны планеты, напоминает взрывной взлет акций компаний-мемов и криптовалют в период массового увлечения инвестициями во время пандемии, пишет агентство.

Тем не менее экономика страны выросла на 6,3% в первой половине года. Этому помог резкий рост экспорта сырьевой продукции, в том числе угля и меди, большую часть которой Монголия поставляет в Китай. Именно высокий спрос КНР на сырье стал основным фактором восстановления экономики Монголии.

Брокер компании Mongolia International Capital Ангараг Бьямбаджав считает, что ралли на рынке акций, вероятно, вызвано избытком наличных денег у местных инвесторов после правительственных стимулов для смягчения удара от пандемии коронавируса и, следовательно, может быть недолгим.

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