Международное рейтинговое агентство Fitch ожидает роста мирового ВВП на уровне 6% к концу 2021 года, притом что в июне прогнозировался рост на 6,3%. В сентябрьском глобальном экономическом прогнозе Fitch Ratings, опубликованном в четверг, говорится, что темпы восстановления мировой экономики достигли предела, передает ТАСС.

«Fitch теперь ожидает, что мировой ВВП вырастет на 6% в 2021 году, [прогноз] пересмотрен в сторону понижения с 6,3% в июньском GEO. <...> Прогресс в распространении вакцин ограничивает влияние возобновляющегося роста числа случаев COVID-19 на экономическую активность в Европе и США. Но динамика [распространения] вируса сильнее влияет на рост там, где уровень вакцинации остается ниже», — пишет Fitch.

Узкие места в предложении сдерживают темпы расширения производства и создают краткосрочное инфляционное давление, которое в 2022 году должно значительно ослабнуть.



Кроме этого, рейтинговое агентство пересмотрело прогноз роста ВВП США на 2021 год в сторону понижения до 6,2% с 6,8% в июне. Прогноз роста ВВП Китая был также понижен — до 8,1% с 8,4%, так как «замедление роста цен на недвижимость оказывает давление на внутренний спрос». Отмечается, что Fitch пересмотрело прогноз роста ВВП еврозоны в 2021 году в сторону повышения — с 5% до 5,2%. «Прогнозы по Польше, Турции, Мексике, России и Южной Африке также были повышены», — говорится в сообщении агентства.