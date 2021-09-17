Количество компаний с иностранным участием в России с августа 2018 года по настоящее время существенно сократилось — на 40%, до 28,4 тыс., пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные СКБ «Контур». При этом общее падение числа зарегистрированных юридических лиц за этот период было вдвое меньшим — 22%.

По мнению аналитиков, снижение доли иностранного участия в российском бизнесе может свидетельствовать как об оттоке иностранного капитала из страны, так и о сокращении числа компаний-учредителей, зарегистрированных в офшорных зонах. Кроме того, как отмечает руководитель проекта API «Контур.Фокуса» Елена Катаева, на долю иностранного присутствия повлияли санкции и урезание крупными компаниями своих инвестиционных программ из-за пандемии. «При этом нельзя утверждать, что зарубежных инвесторов не осталось. Большая часть иностранных партнеров, давно работающих с Россией, расценивают бизнес-риски как умеренные. Что касается самой привлекательной отрасли, то ею по-прежнему остается сырьевой сектор — добыча нефти, газа, угля», — сказала эксперт.

Отметим, что существенное сокращение иностранного присутствия в российском бизнесе в значительной степени может быть связано с изменением схем оптимизации налогообложения — статистика внешнего сектора ЦБ показывает замедление оттока прямых инвестиций за границу с 31,4 млрд долларов по итогам 2018 года до 21,9 млрд в 2019-м и 5,7 млрд в 2020-м (входящие прямые инвестиции при этом составляли 8,8 млрд, 32 млрд и 9,2 млрд долларов соответственно). Другими словами, использование иностранных юрисдикций ради сокращения налогов — когда российский бизнес маскировался под инвесторов из-за рубежа — не без усилий властей несколько потеряло популярность. В прошлом и в этом году в основном на российских условиях были пересмотрены налоговые соглашения с Мальтой, Люксембургом и Кипром — в них были вписаны нормы о повышении ставки налога на уходящие за рубеж дивиденды и проценты с 0–5% до 15%. С Нидерландами договориться не удалось, и соглашение было денонсировано. Кроме того, недавно Минфин анонсировал переговоры о пересмотре налогового соглашения со Швейцарией.

Кампания властей по деофшоризации бизнеса сказалась и на «прописке» иностранных учредителей работающих в РФ компаний. Всего таких учредителей на август этого года было 30,2 тыс.: на первом месте в списке стран их регистрации — Кипр (7 тыс. или 23% от общего числа), на втором — Великобритания (2,3 тыс., 8%), на третьем — Сейшельские острова (2,27 тыс., 7%). Далее следуют Германия (2,2 тыс.), Нидерланды (1,6 тыс.), Британские Виргинские острова (1,4 тыс.), США (1,3 тыс.), Швейцария (899), Китай (706) и Италия (659). За три года из этого топ-10 выпал офшорный Белиз, а доля Сейшельских островов значительно сократилась (в 2018 году она составляла 19%).

Большая часть российских компаний с иностранным участием заняты предоставлением финансовых услуг (1 258 из 32,8 тыс.), а также «деятельностью головных офисов и консультированием по вопросам управления» (1 147 из 31,5 тыс.). На третьем месте в этом списке приоритетов — автопром: 196 компаний с иностранным участием (7% от числа работающих в отрасли). Самой высокой доля компаний с иностранным участием остается в сфере добычи нефти и газа (15%, 135 компаний из 895). Предоставлением услуг в области добычи полезных ископаемых занимаются еще 116 компаний (5% от общего числа), добычей угля — 36 компаний (7%), производством лекарств — 89 (5%), страхованием — 27 (5%). За три года из этой десятки секторов выбыли производство табачных изделий, добыча металлических руд, производство кокса и нефтепродуктов.

Больше всего российских компаний с иностранным участием ожидаемо в Москве (15,5 тыс., 3% от общего числа) и Санкт-Петербурге (2,8 тыс., 1,4%). В Московской области их 2,1 тыс., в остальных же регионах — не более 300 (за исключением Ленинградской и Калининградской областей — 314 и 324 компании соответственно). В Крыму, несмотря на действие санкций, обнаружились 272 компании с иностранным участием. Меньше всего таких компаний в национальных республиках (в Северной Осетии и Ингушетии — по две).