Количество компаний с иностранным участием в России с августа 2018 года по настоящее время существенно сократилось — на 40%, до 28,4 тыс., пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные СКБ «Контур». При этом общее падение числа зарегистрированных юридических лиц за этот период было вдвое меньшим — 22%.
По мнению аналитиков, снижение доли иностранного участия в российском бизнесе может свидетельствовать как об оттоке иностранного капитала из страны, так и о сокращении числа компаний-учредителей, зарегистрированных в офшорных зонах. Кроме того, как отмечает руководитель проекта API «Контур.Фокуса» Елена Катаева, на долю иностранного присутствия повлияли санкции и урезание крупными компаниями своих инвестиционных программ из-за пандемии. «При этом нельзя утверждать, что зарубежных инвесторов не осталось. Большая часть иностранных партнеров, давно работающих с Россией, расценивают бизнес-риски как умеренные. Что касается самой привлекательной отрасли, то ею по-прежнему остается сырьевой сектор — добыча нефти, газа, угля», — сказала эксперт.
Отметим, что существенное сокращение иностранного присутствия в российском бизнесе в значительной степени может быть связано с изменением схем оптимизации налогообложения — статистика внешнего сектора ЦБ показывает замедление оттока прямых инвестиций за границу с 31,4 млрд долларов по итогам 2018 года до 21,9 млрд в 2019-м и 5,7 млрд в 2020-м (входящие прямые инвестиции при этом составляли 8,8 млрд, 32 млрд и 9,2 млрд долларов соответственно). Другими словами, использование иностранных юрисдикций ради сокращения налогов — когда российский бизнес маскировался под инвесторов из-за рубежа — не без усилий властей несколько потеряло популярность. В прошлом и в этом году в основном на российских условиях были пересмотрены налоговые соглашения с Мальтой, Люксембургом и Кипром — в них были вписаны нормы о повышении ставки налога на уходящие за рубеж дивиденды и проценты с 0–5% до 15%. С Нидерландами договориться не удалось, и соглашение было денонсировано. Кроме того, недавно Минфин анонсировал переговоры о пересмотре налогового соглашения со Швейцарией.
Кампания властей по деофшоризации бизнеса сказалась и на «прописке» иностранных учредителей работающих в РФ компаний. Всего таких учредителей на август этого года было 30,2 тыс.: на первом месте в списке стран их регистрации — Кипр (7 тыс. или 23% от общего числа), на втором — Великобритания (2,3 тыс., 8%), на третьем — Сейшельские острова (2,27 тыс., 7%). Далее следуют Германия (2,2 тыс.), Нидерланды (1,6 тыс.), Британские Виргинские острова (1,4 тыс.), США (1,3 тыс.), Швейцария (899), Китай (706) и Италия (659). За три года из этого топ-10 выпал офшорный Белиз, а доля Сейшельских островов значительно сократилась (в 2018 году она составляла 19%).
Большая часть российских компаний с иностранным участием заняты предоставлением финансовых услуг (1 258 из 32,8 тыс.), а также «деятельностью головных офисов и консультированием по вопросам управления» (1 147 из 31,5 тыс.). На третьем месте в этом списке приоритетов — автопром: 196 компаний с иностранным участием (7% от числа работающих в отрасли). Самой высокой доля компаний с иностранным участием остается в сфере добычи нефти и газа (15%, 135 компаний из 895). Предоставлением услуг в области добычи полезных ископаемых занимаются еще 116 компаний (5% от общего числа), добычей угля — 36 компаний (7%), производством лекарств — 89 (5%), страхованием — 27 (5%). За три года из этой десятки секторов выбыли производство табачных изделий, добыча металлических руд, производство кокса и нефтепродуктов.
Больше всего российских компаний с иностранным участием ожидаемо в Москве (15,5 тыс., 3% от общего числа) и Санкт-Петербурге (2,8 тыс., 1,4%). В Московской области их 2,1 тыс., в остальных же регионах — не более 300 (за исключением Ленинградской и Калининградской областей — 314 и 324 компании соответственно). В Крыму, несмотря на действие санкций, обнаружились 272 компании с иностранным участием. Меньше всего таких компаний в национальных республиках (в Северной Осетии и Ингушетии — по две).
Иностранные инвесторы все меньше отдают предпочтение фондам, ориентированным исключительно на российский рынок акций. По данным BCS Global Markets (учитывают данные Emerging Portfolio Fund Research, EPFR), за неделю, закончившуюся 30 июня, зарубежные инвесторы вывели из таких фондов 50 млн долларов, пишет «Коммерсант».