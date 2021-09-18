ВТБ запускает функционал по открытию обезличенных металлических счетов в мобильном приложении и интернет-банке «ВТБ Онлайн». Все клиенты могут в несколько кликов открыть металлический счет и совершать операции с драгоценными металлами, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Как уточняют в финансовом учреждении, владельцем обезличенного металлического счета может стать любой клиент ВТБ. Для этого необходимо в личном кабинете интернет-банка или мобильного приложения зайти в подраздел «Металлические счета» раздела «Продукты и услуги» и выбрать металл, в котором открывается счет. К открытию доступны счета в золоте, палладии, платине и серебре.

«Держателю продукта доступны все преимущества сбережений в драгоценных металлах, в том числе возможность получения доходности за счет роста стоимости металлов и независимость от курса валют. При этом отсутствуют расходы на приобретение и хранение физических объемов металла, их сохранность и транспортировку. Вложения в металлические счета, как и прочие вложения в металлы, не включены в систему государственного страхования вкладов», — говорится в релизе.