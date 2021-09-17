Агентство по страхованию вкладов 20 сентября начнет расчеты с кредиторами первой очереди банка «Мегаполис», чьи требования включены в реестр требований кредиторов, сообщила пресс-служба АСВ.

В агентстве уточнили, что за счет сформированной имущественной массы на расчеты будет направлено 1 млрд 16 млн рублей, что позволит удовлетворить требования кредиторов в размере 40,28% суммы установленных требований.

Центробанк лишил лицензии банк «Мегаполис» в марте 2021 года. Выплату страховки вкладчикам банка «Мегаполис» АСВ начало осуществлять с 5 апреля. В июне банк был признан банкротом. «Дыру» в капитале кредитного учреждения Центробанк оценил в 132 млн рублей.