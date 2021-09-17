В августе 2021 года доля кредитных заявок на приобретение подержанных автомобилей впервые составила половину от всего числа заявок на автокредиты, сообщила пресс-служба Национального бюро кредитных историй.

В августе 2021 года количество поданных кредитных заявок на покупку подержанных автомобилей достигло рекордных 399,5 тыс. единиц, а доля таких заявок впервые составила почти половину (49,8%) от общего числа заявок на автокредиты. При этом в июле – августе было подано рекордное общее количество заявок на автокредиты – более 800 тыс. единиц в каждый из месяцев.

Так, в августе 2021 года общее количество заявок на автокредиты составило 802,1 тыс. единиц, увеличившись за год на 23,5% (в августе 2020 года — 649,3 тыс. единиц). При этом число кредитных заявок на подержанные автомобили за год выросло на 121,1% (со 180,7 тыс. до 399,5 тыс. единиц), а на новые авто, напротив, снизилось на 14,1% (с 468,6 тыс. до 402,6 тыс.).

«В целом спрос на автокредиты в 2021 году остается высоким. При этом мы видим, что с конца прошлого года набирает силу тенденция по росту кредитных заявок на подержанные автомобили. Это объясняется как ростом цен на новые автомобили, так и их дефицитом на рынке. Отсюда взрывной рост спроса на автомобили с пробегом и его падение на новые авто», – отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.