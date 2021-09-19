Аналитики группы компаний «Финам» рекомендуют инвесторам покупать акции российской алюминиевой компании «Русал», ожидая роста их стоимости на 41%. Как отмечают эксперты, производитель лучше конкурентов готов к переходу на «зеленые» рельсы, поскольку более 90% продукции компании выпускается с минимальным углеродным следом. Одновременно мощным драйвером роста для компании может стать ожидаемое в следующем году возобновление дивидендных выплат. Акции эмитента рекомендуется «покупать» с целевой ценой 100,17 рубля.

«Русал» — ведущая компания мировой алюминиевой отрасли, третий по величине производитель первичного алюминия в мире и крупнейший производитель этого металла с низким углеродным следом. Действующие производственные мощности позволяют производить 3,9 млн тонн алюминия, 10,5 млн тонн глинозема и 17,4 млн тонн бокситов в год. Более 70% конечной продукции экспортируется, основные рынки сбыта: Европа, Россия, страны СНГ, Северная Америка, Юго-Восточная Азия.

В исследовании отмечается, что на долю компании приходится порядка 6,5% мирового производства глинозема и около 5,8% мирового производства алюминия. По мнению аналитиков, алюминий имеет неплохие перспективы в «зеленом» будущем, поскольку хорошо подвергается вторичной переработке без потери свойств и, главное, производится с использованием электроэнергии. Согласно прогнозам, к 2050 году мировое потребление алюминия увеличится примерно на 80% по сравнению с текущими показателями и превысит 170 млн тонн в год.

«Русал», безусловно, станет бенефициаром этого тренда, поскольку более 90% продукции компании выпускается с наименьшим углеродным следом, подчеркивают в «Финаме». «Доступ к дешевой возобновляемой энергии собственных гидроэлектростанций позволяет «Русалу» позиционировать себя в качестве производителя с низким углеродным следом. Это обеспечивает компании сильные позиции в условиях энергоперехода и декарбонизации мировой экономики, а также дает дополнительное преимущество на европейском рынке в конкуренции с китайскими производителями», — говорится в исследовании.

В краткосрочной перспективе главным фактором роста компании аналитики считают улучшение показателей на фоне сильной динамики на рынке алюминия, считают эксперты. «Русал» представил сильную финансовую отчетность за первое полугодие 2021 года: выручка в годовом выражении взлетела на 35,7% до 5,45 млрд долларов, показатель EBITDA увеличился в шесть раз до 1,32 млрд, а прибыль акционеров составила 1,8 млрд долларов по сравнению с убытком в аналогичном периоде прошлого года.

В то же время чистый долг производителя снизился с начала года на 31,3%, до 4,1 млрд долларов. Обслуживать долг компании помогают дивиденды по ценным бумагам крупнейшего мирового производителя никеля «Норникеля» («Русал» владеет 26,4% акций), замечают аналитики: «Благоприятная конъюнктура рынка алюминия и участие в байбэке акций «Норникеля» позволят «Русалу» снизить долговую нагрузку и вернуться к выплате дивидендов, которые компания не платила с 2017 года. Это могло бы стать мощным драйвером для роста капитализации эмитента».

В целом динамика котировок акций «Русала» в текущем году обгоняет как рынок в целом, так и отраслевой бенчмарк, подчеркивают в «Финаме»: «Отрыв резко увеличился в сентябре на фоне мирового роста цен на алюминий и позитивной финансовой отчетности компании за первую половину года. С начала года стоимость бумаг взлетела на 103,6%. За это время индекс Мосбиржи поднялся на 21,1%, а отраслевой индекс «Металлы и добыча» — на 13,1%».