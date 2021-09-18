Новикомбанк предлагает новым и действующим корпоративным клиентам три пакета услуг расчетно-кассового обслуживания: «Доступный», «Выгодный» и «Премиум». Как уточняют в кредитной организации, линейка пакетов предусматривает все основные опции РКО и дает возможность клиентам выбрать наиболее подходящее для них предложение.

«Доступный», «Выгодный» и «Премиум» включают необходимые бизнесу услуги, в том числе бесплатное открытие и сопровождение расчетного счета. При этом каждый из пакетов предусматривает определенное количество бесплатных межбанковских платежей (наиболее емким является тариф «Премиум»). Компания-клиент может выбрать для себя оптимальный вариант в зависимости от своих оборотов и финансовой активности», — говорится в релизе.

В банке добавили, что комиссия за открытие, обслуживание и ведение расчетного счета не взимается.

