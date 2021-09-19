Бизнес-зал Mastercard в международном аэропорту Шереметьево переместился в терминал «C», сообщает пресс-служба платежной системы. Новый лаунж на 125 посадочных мест включает ресторан и бар, бизнес-пространство, места для отдыха и детскую игровую комнату. Для людей с ограниченными возможностями в зале создана доступная среда.
Вход в бизнес-зал Mastercard открыт держателям карт World Elite Mastercard (выпущенных в любой стране), Mastercard Preferred BusinessСard, World Mastercard Black Edition (выпущенных в России, Белоруссии, на Украине, в Армении и Казахстане) при наличии карты и посадочного талона независимо от авиакомпании и класса обслуживания.
Стоимость разового посещения по карте World Mastercard Black Edition — 2 500 рублей. Держатели World Elite Mastercard, Mastercard Preferred BusinessСard могут бесплатно провести одного гостя и двоих детей до 12 лет.
«В меню от международного ресторанного холдинга Ginza Project Moscow гости найдут более 20 популярных блюд русской и европейской кухни, которые специально разработаны бренд-шефами. Поблагодарить официантов можно, воспользовавшись системой электронных чаевых, которая разработана совместно с Mastercard», — говорится в релизе.
Подчеркивается, что для обеспечения безопасности здоровья пассажиров в бизнес-зале Mastercard приняты все необходимые меры профилактики распространения коронавирусной инфекции.
Самые популярные кредитные карты с низкой стоимостью обслуживания
|Название
|Процентная ставка
|Льготный период, дней
|Годовое обслуживание, ₽
|от 14,9%
|до 110
|0
|
Лиц.№ 1000
|от 7%
|до 50
|0 - 950
|
Лиц.№ 2557
|от 10%
|до 120
|0
|
Лиц.№ 1810
|10%
|до 1100
|0 - 10 950
|
Лиц.№ 2268
|от 24,9%
|до 51
|1 200
|
Лиц.№ 2268