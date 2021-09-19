Бизнес-зал Mastercard в международном аэропорту Шереметьево переместился в терминал «C», сообщает пресс-служба платежной системы. Новый лаунж на 125 посадочных мест включает ресторан и бар, бизнес-пространство, места для отдыха и детскую игровую комнату. Для людей с ограниченными возможностями в зале создана доступная среда.

Вход в бизнес-зал Mastercard открыт держателям карт World Elite Mastercard (выпущенных в любой стране), Mastercard Preferred BusinessСard, World Mastercard Black Edition (выпущенных в России, Белоруссии, на Украине, в Армении и Казахстане) при наличии карты и посадочного талона независимо от авиакомпании и класса обслуживания.

Стоимость разового посещения по карте World Mastercard Black Edition — 2 500 рублей. Держатели World Elite Mastercard, Mastercard Preferred BusinessСard могут бесплатно провести одного гостя и двоих детей до 12 лет.

«В меню от международного ресторанного холдинга Ginza Project Moscow гости найдут более 20 популярных блюд русской и европейской кухни, которые специально разработаны бренд-шефами. Поблагодарить официантов можно, воспользовавшись системой электронных чаевых, которая разработана совместно с Mastercard», — говорится в релизе.

Подчеркивается, что для обеспечения безопасности здоровья пассажиров в бизнес-зале Mastercard приняты все необходимые меры профилактики распространения коронавирусной инфекции.

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