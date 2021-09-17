Большинство российских бизнесменов, которые задумываются о передаче бизнеса, не планируют отдавать его членам семьи, пишут «Ведомости» со ссылкой на исследование Центра управления благосостоянием и филантропии бизнес-школы «Сколково», уточняя, что причиной этому стало отсутствие в России понятных механизмов преемственности и нежелание вовлекать детей в бизнес.

В опросе «Сколково» приняло участие 117 владельцев капитала, чей размер активов превышает 1 млн долларов; из них 62% относятся к первому поколению бизнесменов, которые сформировали капитал в 90-е и нулевые, 32% — предприниматели во втором поколении: они либо получили в управление семейное предприятие и думают о дальнейшей его передаче третьему поколению, либо отказались от семейного бизнеса и начали свое дело.

Эксперты центра отмечают, что их исследование не является репрезентативным, поскольку далеко не все бизнесмены пока в принципе задумываются о проблеме преемственности, но, как заявляют авторы иссле­дования, они старались соблюдать приблизительные типологические характеристики генеральной совокупности: отношение предпринимателей по месту проживания (регионы/центр) и по позиции в отношении активов семьи.

Результаты опроса показали, что 47% владельцев бизнеса из первого поколения в будущем наймут топ-менеджеров для управления их компанией и сохранят за собой право принимать ключевые решения, 31% предпринимателей собираются лично управлять своим делом так долго, как это возможно, и только 10% респондентов решили, что передадут контроль над бизнесом членам своей семьи; во втором поколении все показатели выше, так как меньше людей не задумываются о будущем своего бизнеса, однако преемственность вновь остается наименее популярным вариантом: 52% планируют заняться наймом профессиональных управляющих, 33% будут лично руководить бизнесом, 14% передадут обязанности членам семьи.

Согласно опросу бизнес-школы «Сколково», причины низкого интереса к преемственности в каждом случае индивидуальны; среди наиболее распространенных: отсутствие диалога между поколениями, внутрисемейные конфликты, нежелание вовлекать члена семьи в бизнес, опасения избаловать ребенка и стремление преемника к самореализации.