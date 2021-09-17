Почта Банк с 17 сентября повысил ставки и надбавки по вкладам на 0,25—0,5 процентного пункта. Теперь максимальная ставка составляет 8% годовых, сообщила пресс-служба кредитного учреждения.

По комбинированному вкладу «Умный доход», который сочетает преимущества традиционного вклада и инвестиционного страхования жизни, базовая ставка увеличена до 5,25% годовых, а надбавка за оформление ИСЖ — до 2,75%. Таким образом, максимальная ставка по нему теперь составляет 8% годовых.

Улучшились условия и по целевому вкладу для пенсионеров «Пенсионный+»: максимальная ставка достигла 7% годовых. Чтобы ее получить, нужно перевести в банк пенсию и совершать по карте банка повседневные операции на общую сумму свыше 10 тыс. рублей в месяц. Условия действуют как для новых клиентов-пенсионеров, так и для тех, кто уже давно перевел пенсию в банк.

Вклад «Пенсионный+» можно открыть на девять месяцев на любую сумму от 50 тыс. рублей. В течение всего срока клиент может добавлять средства во вклад из получаемой пенсии или другого дохода. Проценты по этому депозиту можно получать уже с первого месяца. Они будут каждый месяц начисляться на текущий сберсчет, и вкладчик сможет распоряжаться этими средствами по своему усмотрению.

Открыть вклад «Пенсионный+» можно как в отделениях Почта Банка, так и онлайн в интернет-банке или мобильном приложении.