🔸 Ставки до 8% и возможность в любой момент забрать деньги без потери процентов. Собрали самые выгодные накопительные счета сентября в «Разборе Банки.ру».

🔸 Облигации, особенно с длинным сроком погашения, успели серьезно подешеветь, пока ЦБ повышал ставку. Но сейчас цикл повышения близок к концу, считают некоторые аналитики. Пора покупать облигации или нет, узнаем из «Разбора Банки.ру».

🔸 Многие пытаются решить, что выгоднее: снимать жилье или купить квартиру в ипотеку. Банки.ру тоже задался этим вопросом. О том, к каким выводам пришли и почему оба варианта подходят не всем и не всегда, расскажем в рубрике Fintok.



🔸 ЦБ опубликовал вопросы теста для «неквалов». Основная часть тестирования начнется 1 октября. Специально к началу обязательного тестирования неквалифицированных инвесторов Банки.ру предлагает цикл статей, чтобы все знания четко разложить по полочкам и уверенно выдержать проверку. Сдаем тестирование «неквалов» с Банки.ру. О том, какие знания нужно подтянуть, чтобы успешно сдать тест и получить доступ к сложным финансовым инструментам, рассказываем здесь.