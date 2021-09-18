Некоторые банки на текущей неделе запустили новые ипотечные продукты и скорректировали условия по действующим. Разберемся в нововведениях.



СберБанк продлил программу льготной ипотеки на строительство индивидуального жилого дома по ставке от 6% до 1 декабря 2021 года. Ранее программа действовала до 1 октября. Согласно условиям новой программы льготного кредитования ИЖС, максимальная сумма кредита для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей составляет 12 млн рублей, для других регионов — 6 млн. Максимально кредит можно оформить на 20 лет, первоначальный взнос — 20%.

Кроме того, в сервисе СберБанка для поиска и покупки недвижимости «ДомКлик» появилась новая опция: теперь там можно не только подобрать квартиру в новостройке, но и бесплатно забронировать ее. Срок бронирования составляет от двух до семи дней: в течение этого времени жилье гарантированно не поступит в открытую продажу. Среди застройщиков — партнеров «Сбера» первыми к сервису бронирования новостроек подключились группы компаний «Кортрос», «ФСК» и «КВС».

ВТБ и «ДОМ.РФ» с января 2022 года запускают универсальную льготную программу для поддержки ипотечных заемщиков в регионах. Ставка по кредиту для льготных категорий населения по данной программе составит 6% годовых, а для молодых семей — 2%. Первым регионом, где начнет действовать программа, определена Архангельская область. Получить льготные условия по ипотеке в режиме «одного окна» смогут сотрудники сферы здравоохранения и образования. Ставка для них составит 6%, а для семей, в которых с 1 января 2018 года родился первый и последующий ребенок, — 2% годовых. Сумма кредита ограничена 3 млн рублей, размер первоначального взноса — 15% от стоимости недвижимости, срок кредита — до 20 лет.

ВТБ совместно с группой компаний «Инград» предлагают субсидированную ипотеку на проекты индивидуального жилищного строительства (ИЖС) от девелопера под 4,7% годовых на первые два года кредитования (период строительства). Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации. В рамках программы с третьего года ставка по ипотеке составит 8,8%. Срок кредитования — до 30 лет, первоначальный взнос — от 20%.

Тинькофф Банк сообщил о планах запустить собственную ипотеку для всех клиентов в конце октября текущего года.



МТС Банк запустил электронную регистрацию сделок с жильем через digital-платформу SmartDeal: все документы, необходимые для регистрации залога недвижимости, можно оформить без посещения Росреестра и МФЦ. Сервис доступен при оформлении потребительского кредита под залог недвижимости, а также при рефинансировании ипотеки любого банка. Оформление сделки в банке осуществляется за одно посещение. Затем подписанные документы автоматически направляются в Росреестр, где регистрация займет три — пять рабочих дней. После успешной регистрации сделки готовые документы будут отправлены на электронную почту. Стоимость услуги составляет 4 тыс. рублей.

Рефинансирование Ипотека Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит

Банк ДОМ.РФ улучшил условия ипотечного кредитования по программам, предназначенным для индивидуального жилищного строительства. Обновление затронуло «Семейную ипотеку на ИЖС» и «Ипотеку на ИЖС». Максимальное снижение ставок составляет до 0,7 процентного пункта. Больше ставки снизились по программе «Ипотека на ИЖС». Теперь оформить жилищный кредит можно по ставке от 9%, которая действует при первоначальном взносе от 20%, для зарплатных клиентов и при подтверждении дохода выпиской из Пенсионного фонда РФ. «Семейная ипотека на ИЖС» теперь доступна по ставке от 4,9%. Максимально выгодные условия могут получить клиенты, которые вносят первоначальный взнос от 50%.

МКБ в партнерстве с группой компаний «Инград» запустил субсидированную ипотечную программу по «Семейной ипотеке» со ставкой 2,25% годовых на весь срок действия кредитного договора. Первоначальный взнос составляет от 15% стоимости жилья. Максимальная сумма кредита зависит от региона. Для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей она лимитирована 12 млн рублей, для других территорий составляет 6 млн рублей. Наличие договора страхования жилья служит необходимым условием оформления кредита со ставкой 2,25%.