МСП Банк запустил новый кредитный продукт «Экспресс-поддержка», в рамках которого предприниматели со сроком работы более 12 месяцев смогут получить кредит на сумму до 10 млн рублей по выгодной сниженной ставке от 11,5%. Срок рассмотрения заявки составит 72 часа, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Льготный кредит предоставляется в целях дальнейшего развития бизнеса, для пополнения оборотных средств, финансирования текущей деятельности, а также финансирования инвестиций. Среди основных преимуществ можно отметить возможность оформления «Экспресс-поддержки» полностью онлайн из любой точки России.

«Разработанный банком продукт предполагает кредитование заемщиков с вероятностью дефолта в диапазоне 0,6—6,4% в год, при этом кредиты заемщикам с повышенным уровнем риска в рамках данного диапазона в перспективе будут обеспечиваться «зонтичной» гарантией Корпорации МСП», — прокомментировал глава МСП Банка Петр Засельский.