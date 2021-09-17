Аналитическое кредитное рейтинговое агентство повысило кредитный рейтинг Новикомбанка до уровня «А+(RU)», прогноз — «стабильный», сообщается на сайте АКРА.

Как следует из релиза агентства, повышение кредитного рейтинга обусловлено улучшением оценки достаточности капитала за счет роста способности к генерации капитала. В свою очередь остальные факторы сохраняют свое значение: уровень рейтинга обусловлен устойчивым бизнес-профилем и адекватной позицией по фондированию и ликвидности при консервативной оценке риск-профиля банка. Для Новикомбанка характерна высокая вероятность получения чрезвычайной поддержки со стороны материнской структуры, имеющей высокий уровень кредитоспособности.

АКРА напоминает, что на оценку собственной кредитоспособности банка оказывает давление высокая концентрация портфеля ссуд на крупнейших заемщиках и связанных сторонах — компаниях, входящих в структуру государственной корпорации «Ростех» (AAA(RU), прогноз «стабильный»).

В сообщении АКРА в числе прочего отмечается, что бизнес-профиль банка («bbb») отражает его достаточно высокие позиции в банковской системе России. Банк характеризуется качественным брендом, а также удовлетворительной системой корпоративного управления и стратегического планирования. Территориальное присутствие подразделений банка определяется необходимостью обслуживания предприятий материнской структуры.

При этом оценка бизнес-профиля банка ограничена из-за очень низкой диверсификации операционного дохода, что связано со спецификой рыночной ниши банка и его специализацией на кредитовании и обслуживании предприятий ГК «Ростех». Долгосрочной стратегией развития банка предусмотрено дальнейшее укрепление его позиций как универсальной кредитной организации, глубоко интегрированной в финансовую структуру ГК «Ростех», что должно привести к продолжению наращивания объема активов банка и поступательного роста операционных доходов.

АКРА указывает, что повышение оценки достаточности капитала банка до сильной обусловил рост рассчитываемого за последние пять лет коэффициента усредненной генерации капитала до положительного значения (51 базисный пункт) по итогам 2020 года благодаря стабильно получаемой банком с 2017 года прибыли. Значения нормативных показателей достаточности капитала находятся на умеренном уровне (на 1 августа 2021 года показатель Н1.2, отражающий достаточность основного капитала по РСБУ, составил 9,2%), обеспечивающем достаточный буфер абсорбции потенциальных убытков. Поддержку значениям нормативов достаточности капитала Н1.2 и Н1.0 (достаточности собственных средств) в 2020 году оказала докапитализация в форме полученного банком бессрочного субординированного займа на 5 млрд рублей. Проведенный АКРА стресс-тест говорит о способности банка выдержать рост стоимости кредитного риска более чем на 500 б. п. без нарушения минимально установленных пруденциальных нормативов.