Регулирование цифровых валют избыточно, заявил заместитель министра финансов Алексей Моисеев во время выступления на международном банковском форуме «Банки России — XXI век», сообщается на сайте Минфина.

«Я считаю, что у нас есть ряд направлений, где регулирование избыточное. В первую очередь это касается регулирования цифровых валют», — сказал он.

Также Моисеев призвал относиться к цифровому рублю как к деньгам, которые лежат в банковской ячейке. «Цифровая валюта — это дорога, по которой идет весь мир, и я рад, что Центральный банк РФ тоже по ней идет», — добавил он.

Говоря о других вызовах, замминистра финансов отметил, что в настоящее время мисселинг (продажа одних продуктов под видом других) носит массовый характер, людям достаточно часто продают то, что они не хотели покупать. По словам Моисеева, это в первую очередь вопрос финансовой грамотности населения, которая в последнее время растет. Центральный банк и Минфин России проводят ряд мероприятий по повышению финансовой грамотности граждан, подчеркнул он.

Замминистра финансов также призвал еще более четко разграничить в законодательстве понятия квалифицированных и неквалифицированных инвесторов, чтобы не допустить появления в стране «класса обманутых инвесторов». При этом Моисеев отметил, что Минфин России против быстрого введения количественных ограничений в этом вопросе, так как рынок должен больше регулироваться самостоятельно.

Говоря о стратегии развития финансового рынка до 2030 года, Моисеев обратил внимание на ряд вопросов, которые должна решить стратегия. «Наши финансовые рынки, давайте признаем, не выполняют до сих пор свои главные задачи, которые на них возложены. А именно полномасштабное обеспечение российской экономики инвестиционными ресурсами. И второе — это повышение благосостояния граждан. На решение этих вопросов и должна быть направлена стратегия», — рассказал он.