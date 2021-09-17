Рубль ослаб по итогам основной валютной сессии пятницы: символически к евро и несколько более заметно — к доллару, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 19:00 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 72,8 рубля, что на 30 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро на указанное время стоил 85,43 рубля (плюс 3 копейки).



В ходе сессии было проведено 32,1 тыс. сделок с долларом на 1,9 млрд долларов и 5,8 тыс. сделок с евро на 328 млн евро. Диапазоны по курсам составляли 72,47—72,89 рубля за доллар и 85,3—85,67 рубля за евро.

«По итогам прошедшей недели национальная валюта тяготела к отметке 72 рубля за доллар. В ходе недельных торгов намечался тренд рубля на укрепление, однако в конце недели рубль незначительно ослаб. Поддержку рублю на неделе оказывали растущие цены на нефть и газ. Фондовый рынок также обновлял исторические максимумы, тем самым подогревая аппетит глобальных инвесторов к риску. <…> Однако в конце недели рубль растерял уверенность. Котировки нефти марки Brent, которые, по нашим оценкам, перегреты, отступили от локальных пиков и потянули за собой рубль <…>. Также давление на рубль оказала статистика по розничным продажам в США за август, <…> укрепив доллар <…>. Внутренние события также не поддержали отечественную валюту: Минфин увеличил на 1 млрд рублей выкуп иностранной валюты по бюджетному правилу», — отмечается в комментарии Промсвязьбанка.

По мнению аналитиков ПСБ, «на предстоящей неделе динамику рубля будут определять спрос на сырьевые продукты, а также макроэкономические события из США». «Определенное охлаждение аппетита инвесторов к риску также может оказать давление на рубль. Мы ожидаем, что перекупленность на рынке нефти, возможная риторика на заседании ФРС о сворачивании стимулирования могут вернуть доллар к отметке 73 рубля. Однако приближающийся налоговый период и технические индикаторы в целом делают возможным тестирование отметки 72 рубля. Мы сохраняем консервативный настрой и ориентируемся на первый сценарий», — пишут эксперты.

