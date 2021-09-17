Бывшего руководителя криптовалютной биржи Wex Дмитрия Васильева арестовали в Варшаве, сообщает ТАСС со ссылкой на польское издание «Газета выборча».

По данным источников газеты, руководство торговой площадки несет ответственность за исчезновение денег, принадлежащих в том числе инвесторам из Евросоюза, в частности из Польши. Речь идет о сумме в 450 млн долларов, отмечает издание.

По информации газеты, Васильев был задержан в Польше 11 августа, однако об этом стало известно только сейчас. Первый раз он был задержан в Италии в 2019 году, но тогда ему удалось выйти из заключения.

После ареста Васильева в Варшаве польский суд постановил временно арестовать его на 40 суток. На данный момент запрос о его экстрадиции подал Казахстан.

Биржа Wex заработала в сентябре 2017 года. Она располагала информацией о клиентах прекратившей свое существование в 2017 году криптовалютной биржи BTC-e. Основатель BTC-e гражданин РФ Александр Винник был арестован в 2017 году в Греции по запросу США, где его обвиняют в отмывании от 4 млрд до 9 млрд долларов через созданную им биржу.



В декабре 2020 года сообщалось о вынесении Виннику приговора во Франции (прим. Банки.ру).