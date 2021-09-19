Пандемия COVID-19 изменила представления россиян о том, сколько должен длиться идеальный отпуск, — они стали чаще мечтать о продолжительном отдыхе. Таковы результаты опроса сервиса по поиску работы SuperJob.



«В идеальном отпуске о работе полностью забываешь, а это возможно, только если отпуск длинный», — объясняют опрошенные.



Согласно исследованию, трое из десяти респондентов считают, что отдыхать лучше всего полные четыре недели, еще 23% — более четырех недель. По мнению 19%, для полноценного отдыха достаточно трех недель, а 17% убеждены, что отлично расслабиться можно и за две недели. Лишь 3% россиян считают идеальным отпуск продолжительностью десять дней. С их точки зрения, длительность отдыха не так важна, как яркость новых впечатлений и готовность полностью переключиться с работы на релакс.

«Во время пандемии COVID-19 россияне стали чаще мечтать о длительных отпусках. По сравнению с 2019 годом, когда SuperJob проводил аналогичное исследование, заметно выросло число респондентов, мечтающих отдыхать более четырех недель (на 8 процентных пунктов). По всей видимости, сказывается общая усталость населения от антиковидных ограничений, психологическое напряжение, а также невозможность отправиться в отпуск туда, куда хочется», — говорится в исследовании.



Короткие отпуска продолжительностью десять дней или две недели идеальными чаще считает молодежь до 24 лет и россияне с доходом менее 30 тыс. рублей. Напротив, о длительном четырехнедельном отдыхе больше мечтают опрошенные старше 35 лет и респонденты с доходом от 80 тыс. рублей.