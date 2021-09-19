Банк «Открытие» и Mastercard предлагают принять участие в акции для настоящих киноманов, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«В рамках «Киноакции» можно оформить выпущенную в специальном дизайне дебетовую карту супергероя с персонажами расширенной вселенной DC (Бэтмен, Супермен, Харли Квинн), легендарного мультфильма Tom & Jerry или «Охотников за привидениями». Обладатели новой карты Mastercard получат 50% кэшбэк на билеты в кино и примут участие в розыгрыше призов», — говорится в релизе.

Принять участие в акции могут новые клиенты: для этого необходимо оформить карту на сайте банка до 31 декабря 2021 года включительно и оплачивать любые покупки от 300 рублей. Каждая покупка дает шанс выиграть приз.

Призы будут разыгрываться в четыре этапа. Главный приз акции — поездка на двоих на студию Warner Bros. и абонемент в кинотеатры на три года.

Общий призовой фонд акции включает три абонемента в кинотеатры на три года, 20 абонементов на год, 25 абонементов на полгода, пригласительные на закрытые премьерные сеансы и сертификаты на два билета в кино.

Победители будут выбраны с помощью генератора случайных чисел. На каждом этапе участник акции может выиграть не более одного приза и на всех этапах — не более одного абонемента в кинотеатры на три года.

Также все держатели карты супергероя получают кэшбэк до 2,5% на все покупки, бесплатное обслуживание в течение всего срока действия карты, повышенную ставку по счету «Моя копилка», переводы на карты других банков без комиссии, скидку 20% на отели и билеты при оплате бонусными рублями на travel.open.ru.