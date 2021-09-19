«Сбер» запустил информационно-образовательный проект «СберКлевер» , направленный на повышение финансовой грамотности. Цель нового ресурса — показать, что управлять финансами (а значит, и улучшить качество своей жизни) под силу каждому, сообщает пресс-служба банка.



«На единой платформе собрана важная информация об обращении с деньгами и финансовых инструментах для накоплений, страхования и инвестиций, необходимая всем, независимо от возраста и уровня дохода. Она представлена в разных форматах — это и академический контент, который впоследствии сложится в полноценную финансовую энциклопедию, и образовательно-развлекательные материалы. Вариативность подачи информации и ее градация по уровню сложности (от нулевого до продвинутого) позволят любому читателю найти полезные и актуальные для него сведения», — говорится в релизе.

Уточняется, что «СберКлевер» предлагает не только статьи, но и полноценные обучающие курсы на разные темы: как управлять личными финансами, как начать инвестировать, какие налоги и преференции существуют, как обезопасить себя в цифровой среде, как выбрать страховку и многое другое.