Россия вошла в топ-10 стран по росту цен на жилье, пишут «Известия» со ссылкой на рейтинг международной консалтинговой компании Knight Frank. Эксперты сходятся во мнении, что спрос подняли льготная ипотека и расширение программы материнского капитала; несмотря на то, что в случае с загородной недвижимостью причины иные, падения цен, как и в случае с квартирами, ожидать не приходится.

По данным отчета Global House Price Index, цены на жилую недвижимость в России за II квартал 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 14,4%. В рейтинге стран по этому показателю Россия заняла 10-е место, поднявшись за год на четыре позиции. Тройку лидеров составили Турция (29,2%), Новая Зеландия (25,9%) и США (18,6%), поделившие третью строчку со Словакией, где наблюдается аналогичный рост. Средний рост цен на жилье за год в 55 странах, попавших в выборку, достиг 9,2%.

По мнению аналитиков консалтинговой компании, на резкий рост спроса повлияли льготные ипотечные программы. Кроме того, с 2020 года россияне стали получать материнский капитал на первенца — это также подстегнуло спрос на жилую недвижимость. И если в Москве обновленная программа льготной ипотеки, вероятно, замедлит рост цен, то в других городах РФ он может продолжиться, считают в компании.

«Новые условия ипотеки с господдержкой делают ее практически недоступной для Московского региона, однако в большинстве регионов России данные меры помогут сохранить спрос на высоком уровне, и рост цен может продолжиться», — отметил управляющий партнер Knight Frank Алексей Новиков.

Программу льготной ипотеки запустили в апреле 2020 года — антикризисная мера пришлась на начало пандемии коронавируса, когда россияне, как и жители других стран, оказались в изоляции и неопределенности. Власти постановили, что максимальная ставка кредита не должна превышать 6,5% годовых. Объем кредитных средств мог достигать 12 млн рублей. Изначально предполагалось, что россияне смогут воспользоваться мерой поддержки только до ноября прошлого года. Ее продлили до июля 2021 года, а впоследствии и до 2023-го. Базовую ставку было решено увеличить до 7% (семейная ипотека, впрочем, останется на уровне 6%), а вот сумму займа — уменьшить до 3 млн рублей, в том числе и для Московского региона.

Подорожание квартир произошло из-за высокого спроса, связанного с пандемией и программой льготной ипотеки, целями которой были поддержка отрасли жилищного строительства и повышение доступности жилья в новостройках, подтвердил руководитель аналитического центра «Инком-Недвижимость» Дмитрий Таганов. «Так, за год цены на «первичные» квартиры в старых границах столицы выросли на 24,6%, в «новой Москве» — на 25%, в области — на 29,5%. Покупатели стремились улучшить жилищные условия, взяв ипотеку по рекордно низкой ставке, либо выгодно вложить денежные средства во время периода неопределенности, вызванного пандемией», — объяснил эксперт.

Однако, по словам аналитика, когда максимальную сумму займа снизили с 12 млн до 3 млн рублей, программа потеряла уникальность для жителей столицы и других крупных городов с дорогой недвижимостью. Но это не значит, что спрос иссякнет: «По нашим прогнозам, до конца года спрос останется на хорошем уровне, цены будут умеренно расти», — отметил Таганов.