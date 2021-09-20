📰 В октябре Госдума нового созыва может принять закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», пишут «Известия» , уточняя, что документом предлагается продлить дачную амнистию до 1 марта 2031 года. Его авторы вице-спикер Совфеда Андрей Турчак и депутат Госдумы VII созыва Павел Крашенинников считают, что не все россияне смогли воспользоваться правом льготного оформления земли. В сопроводительных документах к законопроекту отмечается, что, по данным Росреестра, за прошедший период процедуру дачной амнистии использовали почти 14 млн граждан. Вместе с тем не все жизненные ситуации за последние 15 лет получили соответствующее законодательное решение. Кроме того, авторы предлагают прописать механизм предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, на которых расположены жилые дома, построенные до 1998 года. Поддержать инициативу готовы во всех фракциях Госдумы. По мнению депутатов, это социально важный законопроект. Эксперты считают, что амнистия дает возможность гражданам не регистрировать недвижимость, а следовательно, не платить налоги.

📰 В РФ хотят ввести уголовное и административное наказание за производство и продажу строительного фальсификата, пишут «Известия» . Такие предложения общественный совет при Минстрое направил в ведомство. В 184-ФЗ предлагается внести понятие «фальсифицированная промышленная продукция», а в КоАП и УК РФ — наказание за ее обращение. Строительный фальсификат представляет угрозу для граждан — такие здания небезопасны, а некачественные ЖКХ-системы приводят к авариям. В общественном совете при Минстрое подчеркнули, что около 25% используемой строительной продукции в стране сегодня — это фальсификат. По словам экспертов, сегодня в России существенно отличается нормативно-правовое регулирование в области оборота контрафакта и фальсификата. Универсальное понятие контрафактной продукции (подделки под чужим брендом) закреплено в Гражданском кодексе РФ, а общее же понятие фальсифицированной промышленной продукции в действующем законодательстве сегодня отсутствует. Из-за этого не применяются административные и уголовные санкции за производство и поставку фальсификата, то есть, по сути, нет государственной политики по противодействию его производству и распространению, заключили эксперты.

📰 Ретейл хотят обязать выделять в магазинах полки для органической продукции (при ее производстве запрещено использовать химикаты) — сейчас торговые сети делают это по желанию, пишут «Известия» . Новую меру рассматривает Минсельхоз, рассказал источник на рынке, информацию подтвердил глава Национального органического союза Олег Мироненко. Ее предполагается отразить в разрабатываемой стратегии развития производства органической продукции до 2030 года. Союз считает, что в документе следует оценить состояние отрасли, цели ее развития и сценарии, а также обозначить прогнозы и мероприятия, которые следует осуществить. На основе стратегии можно будет формировать программы государственной поддержки производителей. Эксперт сказал, что ведомство рассматривает предложения, в рамках этой работы появление отдельной полки может быть логичным. Министерство, в свою очередь, попросило торговые сети представить свою позицию, отметил источник в одном из ретейлеров. В отрасли считают, что создавать отдельную полку для органики рано, на ней будет узкий ассортимент: вино, водка, чай, макароны и «молочка».

📰 Международные инвесторы резко увеличили вложения в акции, пишет «Коммерсант» со ссылкой на отчет Bank of America (BoFa, учитывает данные Emerging Portfolio Fund Research). По данным EPFR, на минувшей неделе приток средств в данный класс активов превысил 51 млрд долларов. Это максимальный недельный объем за шесть месяцев. Впрочем, почти весь объем средств пришелся на фонды developed markets, привлечения в которые превысили 49,3 млрд долларов. Это почти в пять раз выше результата предшествующей недели. Основной спрос был на фонды США. За минувшую неделю чистый приток средств в такие фонды превысил 43,6 млрд долларов, что более чем в 20 раз выше результатов предшествующей. Притоки были и в фондах Японии и Европы, но они менее значительные: 114 млн долларов и 139 млн долларов соответственно. Инвесторы отдают предпочтение вложениям в акции американских компаний в связи с усилившимися опасениями относительно перспектив роста мировой экономики и сохранения монетарных стимулов со стороны ФРС США. Фонды развивающихся стран, за исключением Китая, также теряют инвесторов, но в аутсайдерах — российские страновые фонды.



📰 По итогам 2021 года российские банки разместят рекордный объем субординированных облигаций, выпущенных по российскому праву, пишет «Коммерсант» . Для госбанков в условиях действующих санкций это один из немногих доступных способов увеличения капитала. Однако для инвесторов они несут и дополнительные риски, так как эмитент имеет право пропускать выплаты купонов и досрочно погашать бумаги. На этой неделе СберБанк будет формировать книгу заявок на новый выпуск субординированных десятилетних облигаций. Техническое размещение запланировано на 27 сентября. По данным ресурса Rusbonds, объем выпуска может составить 50 млрд рублей. За восемь месяцев СберБанк и ВТБ уже разместили рублевые субординированные бонды на 151 млрд рублей. С учетом размещения валютных облигаций (в том числе Экспобанка) объем привлеченных средств составит около 250 млрд рублей. По оценке БК «Регион», в настоящее время на Московской бирже торгуются почти четыре десятка выпусков 17 банков на сумму около 480 млрд рублей по номинальной стоимости. В прошлом году суммарный объем размещений составил почти 112 млрд рублей от ВТБ, МСП-Банка и Промсвязьбанка. В предыдущие годы на рынок преимущественно выходили частные банки с меньшими объемами.

📰 Первыми провайдерами ликвидности на Московской бирже, которые обеспечат торги иностранными ценными бумагами (ИЦБ) за валюту, могут стать СберБанк, ВТБ, Ситибанк (принадлежит Citigroup) и банк «Эйч-эс-би-си» (принадлежит HSBC Holdings), пишет «Коммерсант» . С 27 сентября на торговой площадке появится возможность торговать иностранными акциями за валюту, состоится технический запуск проекта «Линки с иностранной ликвидностью на фондовом рынке» с созданием двух тестовых режимов торгов в долларах и евро. Они, поясняли на бирже, предназначены исключительно для тестирования и будут удалены после «запуска проекта в промышленной среде». Механизм аналогичен тому, который действует на рублевых торгах иностранными бумагами. Там профучастники фондового рынка (11 инвесткомпаний и один банк) в течение определенного времени поддерживают котировки на покупку и продажу определенного объема бумаг. На конец августа на Московской бирже торговались 204 иностранные бумаги. Согласно ее сентябрьской презентации, планируется довести их количество к концу года до более чем 500 штук, а к концу 2022 года — до более чем 1,4 тыс. штук. Полностью механизм заработает с декабря. Решающим фактором выбора операторов выступает качество технической инфраструктуры, поэтому число провайдеров ликвидности ограниченно.



📰 Стремящийся в тройку лидеров в e-commerce к 2023 году «Сбер» начал открывать собственные пункты выдачи заказов (ПВЗ) для маркетплейса «СберМегаМаркет», пишет «Коммерсант» . Партнером выступает «Сберлогистика», а управлением сетью займется структура «СберМегаМаркет-Ритейл». До конца года в сеть должны войти 400 точек по всей стране, в том числе 100 в Москве и Подмосковье. Прежде «СберМегаМаркет» выдавал заказы через отделения СберБанка, Почты России, Boxberry, постаматы PickPoint, 5Post и др. В «СберМегаМаркете» поясняют, что собственные ПВЗ нужны для предоставления «более широкого спектра услуг», примерки и частичного выкупа товаров. На данном этапе проект вряд ли существенно скажется на доходах «СберМегаМаркета», полагают эксперты, но позволит повысить узнаваемость бренда и наработать опыт к моменту, когда онлайн-ретейл начнет реальную борьбу за покупателей в офлайне. При этом в «СберМегаМаркете» не раскрывают инвестиции в открытие ПВЗ. По мнению экспертов, в Москве ставка аренды для таких помещений может составлять 15–30 тыс. за 1 кв. метр в год. Учитывая стандартную для рынка площадь ПВЗ в 40–50 кв. метров, годовая аренда одной точки в столице может обойтись в сумму от 600 тыс. до 1,5 млн рублей, отметили они.