Уральский Банк Реконструкции и Развития повысил доходность депозитов для предпринимателей. Рост составил от 0,4 до 1,05 процентного пункта в зависимости от срока и суммы, сообщили в УБРиР.

Также в честь грядущего дня рождения банк запустил акционный депозит «Нам 31». Согласно его условиям, предприниматель может разместить деньги на 31 день, минимальная сумма для открытия — 3 млн рублей. Пополнение депозита возможно с первого дня и на протяжении всего срока действия договора. Полное или частичное досрочное изъятие средств не предусмотрено. Максимальная ставка по депозиту «Нам 31» — 6,2% годовых. В банке уточняют, что тех, кто решит пролонгировать договор еще на 31 день, ждет бонус — плюс 0,31 п. п. к ставке.



Оформить новый депозит можно в любом отделении УБРиР, обслуживающем юридических лиц, с 20 сентября по 8 октября включительно, следует из релиза.