Банк «Открытие» выходит на долговой рынок с новым облигационным займом: планируемый объем выпуска составит не менее 10 млрд рублей, ориентир ставки купона — 7,9—8%. Сообщение об этом распространила компания «Открытие Брокер», входящая в группу банка «Открытие».

Книга заявок открыта с 17 по 21 сентября 2021 года. Клиенты «Открытие Брокера» смогут подать поручения на участие в размещении через личный кабинет и мобильное приложение «Открытие Инвестиции».

Срок обращения бумаг, номинал которых равен 1 тыс. рублей, составит три года. Купонный доход будет выплачиваться два раза в год.

В компании «Открытие Брокер» напоминают, что в июне 2021 года состоялось размещение выпуска облигаций банка «Открытие» серии БО-П08. Доходность выпуска, который предусматривает пут-опцион через два года, составила 7,43% годовых.

«Учитывая итоги размещения облигаций банка в июне 2021 года, средний размер премии к вторичному рынку при первичном размещении, сложившиеся доходности по торгующимся облигациям «Открытия» и аналогичным инструментам, мы оцениваем справедливый спред нового выпуска к ОФЗ на уровне порядка 105 базисных пунктов, что на 15 сентября соответствовало доходности 7,98% годовых», — отмечают аналитики «Открытие Research» в исследовании, посвященном оценке финансовых показателей банка.

Как уточняется, новый выпуск станет третьей сделкой банка на публичном долговом рынке в 2021 году.

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