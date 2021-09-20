Россия осталась на 11-м месте среди стран и территорий по соотношению международных резервов и ВВП, свидетельствуют представленные Центробанком в понедельник данные по состоянию на 1 января 2021 года .

Из материалов регулятора следует, что по итогам прошлого года международные резервы РФ составили 40,2% от ВВП страны. Годом ранее, по итогам 2019-го, показатель равнялся, согласно уточненным данным, 32,8%, при этом Россия также была на 11-м месте.

Первое место по итогам 2020 года заняла Швейцария, чьи резервы на 1 января 2021 года достигают 144,9% ВВП. Объем резервов превышает величину экономики также у Гонконга (141,9% ВВП) и Сингапура (108,8%), занявших второе и третье место соответственно.

По итогам 2019-го ЦБ изначально поставил на первое место по отношению резервов к ВВП Швейцарию с показателем 121,6%, на второе — Гонконг (120,6%). Однако в новой сводке значатся другие данные: там указано, что тогда первое место по соотношению международных резервов и ВВП с показателем 121,6% занимал Гонконг, а Швейцария находилась на втором месте с показателем 116,9%. Сингапур по итогам 2019-го был на четвертой строчке.

Выше России в рейтинге-2020 также находятся Тайвань, Чехия, Саудовская Аравия, Болгария, Таиланд, Израиль и Хорватия.

Китай по итогам 2020 года находится на 27-м месте по соотношению международных резервов и ВВП (22,8%), Германия — на 54-м (7,1%), Великобритания — на 55-м (6,7%), США — на 67-м (3%).

Также ЦБ выложил в понедельник статистику по достаточности международных резервов отдельных стран для покрытия импорта товаров и услуг по состоянию на 1 января 2021 года. По этому показателю Россия также сохранила свои позиции, оказавшись, как и годом ранее, на третьем месте (по состоянию на начало этого года резервов хватало на 24 месяца импорта). Опережают нашу страну Швейцария и Саудовская Аравия.

По собственно объему резервов, согласно данным из этой же сводки ЦБ, Россия по состоянию на начало текущего года опустилась на пятое место с четвертого по итогам 2019-го, хотя в абсолютных цифрах объем резервов увеличился до 595,8 млрд долларов на 1 января 2021-го с 554,4 млрд на аналогичную дату 2020-го. Напомним, что в начале осени этого года был зафиксирован рекорд по объему международных резервов РФ — 620,8 млрд долларов на 3 сентября .

На первом месте по объему резервов остался Китай (3,357 трлн долларов), на втором — Япония (1 трлн 390,8 млрд), на третьем — Швейцария (1 трлн 83,5 млрд), на четвертое место вышли США (624,8 млрд долларов). Сопоставимый с российским объем резервов был на начало этого года у Индии (586 млрд, шестое место).

Кроме того, Банк России опубликовал данные о структуре международных резервов отдельных стран (также на 1 января 2021-го). Из этой статистики, в частности, следует, что РФ за прошлый год увеличила долю золота в резервах с 19,9% до 23,3%.



В числе прочего сводка демонстрирует динамику общего размера резервов разных стран. Так, большинство стран нарастили свои резервы, а сократили их в прошлом году Литва, Австралия, Исландия, Новая Зеландия, Армения, Белоруссия, Турция, Саудовская Аравия, Аргентина, Бразилия, Коста-Рика, Сальвадор, Чили, Египет, ЮАР.