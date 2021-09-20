Аналитическое кредитное рейтинговое агентство повысило кредитный рейтинг банка «Ренессанс Кредит» до уровня «BBB(RU)», изменив прогноз на «стабильный».

В релизе агентства поясняется, что повышение кредитного рейтинга связано с улучшением оценки достаточности капитала. Ранее по рейтингу действовал прогноз «позитивный».

Аналитики АКРА поясняют, что текущий уровень кредитного рейтинга обусловлен умеренным бизнес-профилем, сильной оценкой достаточности капитала, слабым риск-профилем и адекватной позицией по фондированию и ликвидности. Положительно на уровень кредитного рейтинга влияет высокая вероятность поддержки со стороны акционера. При этом сдерживающее влияние на оценку собственной кредитоспособности оказывает волатильность качества активов и прибыли, обусловленная спецификой бизнес-модели банка и негативным влиянием пандемии коронавируса.

Бизнес-профиль банка «Ренессанс Кредит» отражает его средние позиции в банковской системе России и очень низкую диверсификацию операционного дохода. Подавляющая доля доходов (более 80%) приходится на проценты по ссудам, предоставленным физическим лицам.

«В 2021 году банк обновил свою стратегию, выделив в числе основных задач увеличение диверсификации продуктов для розничных клиентов и рост комиссионного дохода. С этой целью «Ренессанс Кредит» адаптировал свои кредитные продукты с учетом перехода значительных объемов розничной торговли в Интернет. Кроме того, условия кредитования теперь ставятся в зависимость от лояльности клиента, включая использование комиссионных продуктов банка. Значительное внимание уделяется развитию мобильного приложения, которое может стать важным фактором для привлечения молодого поколения клиентов. В перспективе банк может выйти на рынок услуг для малого бизнеса, используя связи, наработанные с партнерами в сегменте розничного кредитования граждан», — говорится в комментарии АКРА.

Агентство оценило достаточность капитала банка как сильную. Показатель достаточности основного капитала по РСБУ на 1 августа 2021 года был на уровне 11%.

На оценку риск-профиля сдерживающее влияние, как и годом ранее, оказывают волатильность уровня просроченной задолженности и высокие риски в сегменте беззалогового кредитования. Уровень кредитов, просроченных более чем на 90 дней, на 1 января 2021 года составил 10,3% совокупного кредитного портфеля, а на 1 июля 2021 года снизился до 6,1% на фоне роста выдач и списания части проблемной задолженности. Агентство полагает, что риски неплатежей по ссудам остаются достаточно высокими, учитывая продолжающуюся пандемию коронавируса.

Фондирование и ликвидность оцениваются на адекватном уровне с учетом профицита позиции банка по краткосрочной ликвидности в базовом сценарии и в условиях стресса. Показатель дефицита долгосрочной ликвидности на 1 июля 2021 года находится на уровне 83%, что соответствует адекватной оценке.

В АКРА отметили, что «Ренессанс Кредит» имеет прозрачную структуру собственности. Крупнейший конечный бенефициар банка — Михаил Прохоров. Непосредственный акционерный контроль над банком осуществляется через группу «Онэксим», представители которой принимают активное участие как в разработке стратегии, так и в оценке операционных результатов деятельности банка.

АКРА присвоило банку «Ренессанс Кредит» рейтинг «BBB(RU)» со «стабильным» прогнозом, который, сказано в релизе, «предполагает с наиболее высокой долей вероятности неизменность рейтинга на горизонте 12—18 месяцев». Аналитики агентства предупредили, что к негативным рейтинговым действиям могут привести существенный рост доли проблемных кредитов в ссудном портфеле, значительное снижение показателей прибыльности или достаточности капитала, снижение вероятности оказания поддержки со стороны контролирующего акционера.