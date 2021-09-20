Россия заняла 45-е место из 132 экономик в рейтинге по глобальному инновационному индексу. Результаты исследования опубликованы на сайте НИУ «Высшая школа экономики».

В пояснении ВШЭ указано, что рейтинг-2021 включает 81 показатель, которые объединены в семь блоков, по 132 странам. Итоговый индекс рассчитывается как среднее двух субиндексов: ресурсов инноваций (институты, человеческий капитал и наука, инфраструктура, уровень развития рынка и бизнеса) и результатов инноваций (развитие технологий и экономики знаний, результаты креативной деятельности).

По сравнению с данными 2020 года РФ поднялась в рейтинге на две ступени, заняв 45-е место — между Вьетнамом и Индией. При этом по целому ряду позиций российская экономика занимает более высокие ступени. В частности, по уровню развития высшего образования (14-е место), по численности выпускников вузов по научным и инженерным специальностям (13-е место), по числу патентных заявок на изобретения (15-е место), по численности занятых в наукоемких отраслях (18-е место). По уровню развития бизнеса Россия расположилась на 44-м месте.

В то же время целый ряд факторов негативно влияют на развитие инноваций в РФ. В частности, качество регулирования (100-е место), верховенство закона (109-е место), экологическая устойчивость (101-е место), энергоэффективность (117-е место).

Лучший показатель рейтинга-2021, как и в прошлом году, продемонстрировала Швейцария. В пятерку лидеров также вошли Швеция, США, Великобритания, Республика Корея.