В обзоре говорится, что в августе после небольшого июльского замедления вновь ускорилось розничное кредитование (в основном потребительское). В то же время корпоративное кредитование несколько замедлилось.

«Рост кредитования был поддержан существенным притоком средств организаций. Средства населения при этом почти не изменились, хотя впервые с начала 2020 года (за исключением сезонного прироста в декабре) выросли срочные вклады. При этом текущие счета физических лиц, хотя и были поддержаны социальными выплатами, сократились из‑за сезонных трат», — говорится в материале.

В августе было зафиксировано незначительное замедление прироста корпоративного кредитования (плюс 0,7%) после значительного прироста в июле (плюс 1,5%). Около половины прироста пришлось на кредитование крупных компаний из нефтегазовой отрасли, а еще четверть — на кредитование застройщиков жилья.

Рост ипотеки, по предварительным данным, остается достаточно стабильным (в августе было зафиксировано незначительное снижение — до 1,8% с 1,9% в июле). При этом, по предварительным данным, выдачи ипотечных кредитов выросли на 4%, несмотря на сокращение почти в два раза (до 37 млрд рублей в августе с 70 млрд рублей в июле) выдач льготной ипотеки под 7%.

«Очевидно, спрос перераспределился на рыночную ипотеку и другие льготные программы, в том числе на семейную ипотеку. При этом с учетом общего роста ставок средняя ставка по ипотечным кредитам, выданным в июле, увеличилась до 7,7% (7,1% в июне), хотя на первичном рынке она по‑прежнему достаточно низкая — 6,2% (5,5%)», — отмечают эксперты ЦБ.

Потребительское кредитование в августе ускорилось до 2,2% с 1,7% в июле, что в ЦБ поясняют в значительной степени сезонными факторами — большим объемом расходов перед новым учебным годом, а также тратами на отпуск. «Воздействие июльских надбавок пока оказывает ограниченный эффект ввиду постепенной оборачиваемости портфеля, накопленного запаса капитала у крупнейших игроков и в целом высокой прибыли банков. Для снижения системных рисков с 1 октября 2021 года надбавки будут еще повышены. При этом более действенным механизмом были бы прямые ограничения», — считают в ЦБ.

В августе корпоративная просроченная задолженность выросла на 28 млрд рублей, или 1%, в основном по отдельным заемщикам. «Что не вызывает беспокойства, так как данные кредиты были заранее зарезервированы. В розничном портфеле просроченная задолженность также умеренно выросла (плюс 10 млрд рублей, или 1%), главным образом в сегменте потребительского кредитования на фоне его быстрого роста», — указано в материале.

Вложения в долговые ценные бумаги в августе увеличились незначительно (плюс 83 млрд рублей, или 0,5%), в том числе ввиду погашения одного из выпусков ОФЗ (на 290 млрд рублей). При этом эмиссионная активность Минфина России в августе увеличилась: общий объем размещенных на аукционах ОФЗ составил около 413 млрд рублей (после 154 млрд рублей в июле), из которых около 57% выкупили российские банки (сопоставимо с июлем).

Средства юридических лиц в августе выросли существенно — на 818 млрд рублей (плюс 2,4%), главным образом по счетам в иностранной валюте (рост на 7,7 млрд долларов, или 564 млрд рублей в рублевом эквиваленте), в основном компаний из нефтегазовой и металлургической отраслей.

Средства населения выросли на 45 млрд рублей, или 0,1%. При этом впервые с начала года произошел приток средств на срочные вклады (плюс 103 млрд рублей, или 0,5%), тогда как текущие счета сократились (минус 58 млрд рублей, или минус 0,5%). «Рост срочных средств, вероятно, связан в том числе с продолжающимся ростом депозитных ставок — так, средняя максимальная ставка по вкладам в рублях достигла 6,17% в третьей декаде августа, увеличившись на 0,6 процентного пункта с третьей декады июля. А вот сокращение средств на текущих счетах, вероятно, было бы больше (с учетом сезонных «школьных» и «отпускных» расходов), если бы не перечисленные 200 млрд рублей социальных выплат семьям с детьми школьного возраста», — предположили в ЦБ.

По мнению аналитиков Центробанка, дополнительные выплаты в рамках мер социальной поддержки пенсионеров в сентябре на сумму около 0,5 трлн рублей также должны положительно сказаться на динамике средств населения.

В то же время рост средств населения на счетах эскроу несколько замедлился (150 млрд рублей в августе после 179 млрд рублей в июле). Государственные средства сократились на 406 млрд рублей (минус 4,3%) на фоне роста бюджетных расходов, в том числе для осуществления социальных выплат пенсионерам.

В августе объем ликвидных активов незначительно снизился (на 0,1 трлн рублей), до 15,2 трлн рублей, что в ЦБ назвали комфортным уровнем, достаточным для покрытия 31% совокупных средств клиентов в рублях. Еще около 5 трлн рублей, достаточных для покрытия 10% средств клиентов, банки могут привлечь у Банка России под залог нерыночных активов. Объем ликвидных активов кредитных организаций в иностранной валюте значительно вырос — на 5,4 млрд долларов, до 52 млрд долларов, главным образом из‑за притока валютного фондирования.

Балансовый капитал сектора вырос на 233 млрд рублей, до 11,5 трлн рублей, что немного ниже заработанной прибыли из‑за отрицательной переоценки ценных бумаг, оцениваемых через прочий совокупный доход (минус 18 млрд рублей).

На 31 августа 2021 года в России действовали 375 кредитных организаций (в том числе 339 банков).