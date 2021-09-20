Общий объем одобренных лимитов по кредитным картам, выданным банками РФ в августе, достиг допандемийных значений, сообщили в бюро кредитных историй «Эквифакс».

Так, в августе банки одобрили лимитов на 77,2 млрд рублей, что на 29% больше показателей августа 2020 года и на 8% больше результатов июля 2021 года.

«Объем установленных лимитов по вновь выданным в августе кредитным картам увеличился почти на 10% по сравнению с предыдущим месяцем, что, однако, не является рекордным показателем. Аналогичные и более высокие объемы кредитования встречались весной текущего года и в допандемийные месяцы», — отметил глава бюро Олег Лагуткин.

Кредитных карт в августе было выдано 1,07 млн штук, что на 28% больше того же месяца 2020 года и на 4,8% больше июля 2021 года. Средняя сумма одобренного лимита по кредиткам составила 71,9 тыс. рублей, показав рост на 1% по сравнению с августом 2020 года и 3,5% в сравнении с июлем 2021 года.

«Объемы карточного кредитования увеличиваются как за счет роста числа выдаваемых карт, так и за счет роста средней суммы лимита. Рост числа выданных карт обеспечен за счет большего спроса со стороны клиентов, что подтверждается числом поданных в банки заявок на получение кредитных карт, несмотря на рост значения ПСК по данному продукту», — пояснил Лагуткин.

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