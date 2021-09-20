Экосистема недвижимости «Метр квадратный» (проект группы ВТБ) запустила сервис «Cделка онлайн», который позволяет частным риелторам и агентствам недвижимости дистанционно подготовить сделку на вторичном рынке, сообщила пресс-служба кредитного учреждения.

В пресс-релизе указано, что ранее «Метр квадратный» предлагал отдельные услуги в рамках процесса проведения сделок: конструктор составления договора купли-продажи, безопасные расчеты и электронную регистрацию права собственности в Росреестре. Теперь компания объединила отдельные сервисы в комплексный цифровой клиентский путь.

Чтобы воспользоваться «Сделкой онлайн», профессиональному участнику рынка достаточно создать личный кабинет на платформе «Метр квадратный». Там можно загрузить необходимые документы, сформировать договор купли-продажи и передать информацию в выбранный офис ВТБ. После подписания договор по защищенным каналам банка отправляется на регистрацию в Росреестр. После того, как договор будет зарегистрирован и все его условия выполнены, деньги за объект недвижимости переводятся на счет продавца.

В ВТБ подсчитали, что новый продукт экономит время участников сделки минимум в пять раз. Кроме того, повышается безопасность операций с недвижимостью.

Для участников рынка стоимость услуги составляет 2 101 рубль. Сервис доступен и физическим лицам, которые хотят провести сделку с недвижимостью без поддержки со стороны профессиональных участников рынка. В этом случае стоимость составляет 9 990 рублей.