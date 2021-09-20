Банк «Зенит» с 20 сентября запустил акцию для малого бизнеса, по условиям которой предприниматели могут открыть валютный счет бесплатно, сообщила пресс-служба кредитного учреждения.

Комиссия за конверсионные операции снижена до 0,2 % и не зависит от суммы конвертации. При этом клиенты смогут вернуть расходы, потраченные в другом банке при переводе контракта, в виде кэшбэка с комиссий за функции агента валютного контроля. Акция действует до 31 декабря 2021 года.

Условия акции распространяются на всех юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, впервые открывших счет в банке «Зенит» и подключивших услугу «Опция ВЭД», а также на клиентов банка, имеющих неактивный валютный счет, операции по которому не проводились после 1 августа 2020 года. Каждый новый контракт, поставленный на учет в рамках акции, продлевает срок действия льготных условий на три месяца.