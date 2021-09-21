Банки на 90% использовали средства программы льготной ипотеки по ставке не более 7%, пишут «Известия» , ссылаясь на «ДОМ.РФ». За 17 месяцев действия программы общий лимит финансирования в 2,08 трлн рублей почти исчерпан, и до 1 июля 2022-го остается лишь десятая часть бюджета программы. Доля льготных ипотечных госпрограмм в общем объеме кредитования на покупку квартир в новостройках устойчиво превышает 80%, отметил директор подразделения «Государственные программы в жилищной сфере» «ДОМ.РФ» Виталий Насонов. По его словам, после изменения условий программы выдачи кредитов по ней сократились.

В июле-августе 2021 года спрос на льготную ипотеку в Москве сократился примерно на 30–40%, сообщила партнер компании «Метриум» Мария Литинецкая. Из-за снижения размера кредита до 3 млн рублей выбор у покупателей существенно ограничился, пояснила она. Если установленные лимиты по льготной ипотеке под 7% будут исчерпаны раньше 1 июля 2022 года, может быть принято решение как о постепенном сворачивании программы, так и о ее дополнительном финансировании, считает эксперт тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павел Склянчук. По словам коммерческого директора ГК «Страна Девелопмент» Александра Гуторова, досрочное исчерпание лимита действительно может привести к завершению программы — увеличивать ее финансирование не планировалось.

ЦБ пока не обсуждает дополнительных мер по ограничению ипотечного кредитования Банк России пока не обсуждает возможность введения дополнительных мер по ограничению ипотечного кредитования. Об этом заявила журналистам директор департамента финансовой стабильности ЦБ РФ Елизавета Данилова в кулуарах Международного банковского форума «Банки России — XXI век», передает ТАСС.

Сейчас на рынок начали выходить покупатели, которые занимали выжидательную позицию в июле-августе 2021 года после изменения условий программы, отметил коммерческий директор «ПроГород» группы «ВЭБ.РФ» Игорь Соломатин. Потенциальные покупатели ожидали, что произойдет снижение цен на квартиры. Уже зафиксировано увеличение количества обращений в отделы продаж застройщиков жилья на 25%, подчеркнул он. Цены на квартиры будут сдерживаться повышением средней ипотечной ставки, считает коммерческий директор девелоперской компании «Мармакс» Валерия Русакова. Льготная ипотека продолжит быть востребованной там, где средняя сумма кредита составляет около 3 млн рублей, согласны в Промсвязьбанке.

В Райффайзенбанке ожидают, что остатка запланированного лимита хватит до конца срока действия программы. В РНКБ полагают, что лимита, выделенного банку на реализацию льготной программы, должно быть достаточно до указанного срока. В банке «Открытие» сказали, что не имеют проблем с лимитом. В ВТБ считают, что при достижении банками установленного лимита по госпрограмме он будет дополнительно увеличен.