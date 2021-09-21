Тинькофф Банк определился с моделью ипотечного кредитования, которую планирует внедрить до конца этого года — на первом этапе он займется рефинансированием ипотеки, взятой клиентами «Тинькофф» в других банках. Об этом пишет РБК , ссылаясь на предправления Тинькофф Банка Станислава Близнюка. По его словам, в дальнейшем «Тинькофф» будет развивать партнерские отношения с застройщиками и наращивать диверсифицированный ипотечный портфель. До конца года банк нацелен сформировать ипотечный портфель в объеме нескольких миллиардов рублей, целевой показатель для этого направления бизнеса на ближайшие два года будет определен только в начале 2022 года, уточнил Близнюк.

Он отметил, что «Тинькофф» планирует запустить полный ипотечный цикл: выдавать кредиты и оставлять их на балансе, работать с залогами и выпускать ценные бумаги, обеспеченные ипотекой, с помощью сделок секьюритизации. Вопрос оформления ипотеки дистанционно, без явки клиентов в отделения, которых у банка нет, уже решен. Процесс в ипотеке будет выглядеть достаточно просто: нужны будут только паспорт, квартира, а дальше банк уже соберет все данные, пояснил Близнюк.

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Выход на ипотечный рынок именно с рефинансирования — логичный шаг, отметили эксперты. Клиентская база для этого имеется, так как до 2019 года «Тинькофф» занимался оформлением ипотеки как агент других банков, сказала младший директор «Эксперт РА» Екатерина Щурихина. Для новых игроков рефинансирование ипотеки сторонних банков удобно тем, что они получают заемщиков, о которых есть информация по качеству обслуживания ипотеки в другой кредитной организации, что особенно важно, пока еще не накоплена своя статистика по дефолтам, пояснила Щурихина.

Для «Тинькофф» рефинансирование ипотеки может оказаться дешевле, чем выдача кредитов новым заемщикам — он может в короткие сроки сформировать пул надежных заемщиков, одобренных другими банками, экономя на первичном привлечении клиента, отметил управляющий директор НКР Михаил Доронкин. Параллельно банк может предложить ряд сопутствующих услуг, считает эксперт. Щурихина сомневается в том, удастся ли сделать процесс рефинансирования ипотеки полностью дистанционным — требуется передача от одного банка-кредитора в другой ипотечной закладной. В России значительная часть закладных выданы в бумажном виде. В Тинькофф Банке пояснили, что бумажную закладную с отметкой о погашении ипотеки клиентам придется забирать из первого банка самостоятельно, передавать в Росреестр, затем будет выпущена новая электронная закладная «Тинькофф».