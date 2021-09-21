Платежная система «Киберплат» прекратила проводить платежи, сообщают «Ведомости» , уточняя, что первые сообщения о задержках платежей через систему появились 17 сентября, вскоре после сообщения ЦБ об отзыве лицензии у банка «Платина», который являлся оператором платежной системы.

«В связи с отзывом лицензии у банка «Платина» наблюдались случаи непрохождения оплаты некоторых видов услуг через «Киберплат», – сообщил руководитель пресс-службы Росбанка Михаил Шубин, отметив, что проведение платежей было оперативно переведено на платформу другого партнера.

По данным «Платины» на конец 2019 года, сеть «Киберплат» насчитывала более 1,48 млн точек, которые передавали платежи в пользу 8 300 сервис-провайдеров; среди них ЕИРЦ-ЖКУ Москвы (через ВТБ), Avon, ПИК, «Мосэнергосбыт», «Мособлгаз», МТС, МГТС, «МегаФон», «ВымпелКом», Теlе2 и др., следует из правил предоставления платежных услуг с использованием «Киберплата».

«Киберплат» соединял провайдеров, компании, в пользу которых принимались платежи, с компаниями, которые предоставляли услугу платежей для физлиц, – терминалы, банки и салоны связи, рассказал член совета директоров банка SIAB Владимир Кузнецов, 19 лет проработавший в банке «Платина» и 15 лет в «Киберплате», уточнив, что оперативно восстановить сервис вряд ли удастся.

Гендиректор компании «Эвотор» Андрей Романенко согласился, что «платежная система «Киберплат» на 100% завязана на банк «Платина» и им сейчас будет сложно перестроиться»: по его словам, «Киберплат» занимал менее 10% рынка, тогда как более 80% платежей за сотовую связь идет через крупнейшие банки.