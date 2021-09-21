Фондовые торги в РФ открылись во вторник в плюсе после значительной просадки индексов накануне, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:13 мск индекс Мосбиржи прибавил 0,41% к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 3 986 пунктов. Индекс РТС повысился к 10:12 на 0,79% — до отметки 1 714,11.

«В понедельник нервозность на глобальных рынках достигла пиковых уровней. <…> Сегодня утром, впрочем, мировые рынки подуспокоились. Сдержанная динамика китайского Shanghai Composite и сильный откат накануне способствуют стабилизации настроений. Фьючерсы на американские индексы умеренно растут, указывая на склонность инвесторов ожидать возвратного движения индексов в США. Подрастают и цены на нефть Brent, оставаясь под отметкой в 75 долларов за баррель. В целом сегодня можно ожидать преобладания умеренно позитивных настроений на рынках, отчасти учитывающих сценарий объявления ФРС о скором сворачивании программ выкупа уже завтра. Однако пока текущее состояние рынков мы характеризуем как выжидательное — риски усиления коррекционных настроений после завтрашнего объявления итогов заседания ФРС выглядят высокими», — пишет начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Евгений Локтюхов.

«Мы ждем, что индекс Мосбиржи во вторник попытается возвратиться в район 4 000 пунктов. Однако продолжаем смотреть на ближайшие перспективы рынка консервативно», — уточняет эксперт.

«Внешний фон сегодня с утра говорит в пользу роста рынка акций. <…> Но пока это стоит рассматривать именно как отскок, а не возобновление восходящего тренда. Просто в преддверии завтрашнего заседания ФРС США спекулянты прикрывают «шорты». Но все-таки судьба рынков решится завтра, а до этого среднесрочным инвесторам лучше потерпеть и подождать», — считает главный аналитик компании «Алор Брокер» Алексей Антонов.

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