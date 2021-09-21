СДМ-Банк к своему 30-летию запустил депозит для физических лиц «3:0 в вашу пользу».

Как рассказали в банке, вклад можно открыть в период до 31 декабря 2021 года в рублях на 367 дней, минимальная сумма составляет 30 тыс. рублей. Базовая ставка варьируется от 7,1% до 7,3% годовых в зависимости от суммы вклада. Проценты выплачиваются ежемесячно или капитализируются по выбору вкладчика.

Пополнение счета и частичное снятие средств не допускаются. Автопролонгация депозита возможна по ставке, действующей на дату пролонгации. Досрочное расторжение договора в период до 180 дней осуществляется с выплатой процентов по ставке вклада до востребования, после 180 дней — по ставке, уменьшенной на 1 процентный пункт, следует из релиза.

Вклады Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит

Постоянных клиентов банка, которые обслуживаются уже более пяти лет, а также новых клиентов, которые только откроют свой первый вклад в СДМ-Банке, ждет дополнительный бонус: при открытии депозита ставка для них будет автоматически увеличена на 0,05 п. п.

Банк также предусмотрел несколько подарков для вкладчиков, подчеркивается в сообщении.

Первый — это комплект из трех сертификатов, который получит каждый клиент, открывший депозит на сумму от 300 тыс. рублей. Сертификат дает возможность получить повышенную на 0,1 п. п. ставку при открытии любого другого рублевого вклада сроком до полутора лет в течение всего следующего года. Распорядиться сертификатами клиент может по своему усмотрению: использовать самостоятельно или подарить друзьям и близким.

Второй подарок — лимитированная юбилейная карта банка с дизайном в стилистике советской живописи 1920-х годов, разработанным специально к юбилею. Клиенты, которые откроют депозит на сумму от 500 тыс. рублей, смогут получить карту Visa Gold, на сумму от 1,4 млн — Visa Infinite.



В банке уточняют, что 30 лет ему исполнится в декабре 2021 года.