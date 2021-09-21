Потребительский спрос в России начинает постепенно снижаться, свидетельствуют опубликованные СберБанком данные его аналитического портала SberIndex.ru.

В период с 13 по 19 сентября 2021 года прирост расходов домохозяйств на товары и услуги составил 16,7% в годовом выражении. Напомним, неделей ранее сообщалось о приросте расходов на 18,6%.

Как отмечают аналитики «СберИндекса» , спрос постепенно начинает охлаждаться на фоне расходования выплат, произведенных пенсионерам и военнослужащим, однако с учетом их объема (порядка 0,4% годового ВВП) можно прогнозировать еще две-три недели аномально высоких темпов роста.

Эксперты также сохраняют оценку «органических» темпов роста, то есть показателя без учета единовременного всплеска, вблизи 12—12,2% год к году.

Практически все замедление прошедшей недели приходится на непродовольственную розницу (плюс 22,8% год к году после плюс 26% неделей ранее). «Это естественное развитие событий, так как именно данный сегмент стал бенефициаром 90% дополнительных трат августа-сентября», — поясняется в обзоре.

В «СберИндексе» пересмотрели в сторону повышения динамику расходов на авиабилеты и теперь отмечают в данном сегменте рост (плюс 24,8% год к году). Оценка относительно допандемических уровней неизменна: снижение на 35,9% в годовом выражении.



Индекс потребительской активности остается вблизи 80 пунктов (по итогам прошедшей недели составлял 79,4).