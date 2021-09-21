Минстрой РФ предлагает расширить перечень банков, которые смогут открыть специальные счета со средствами для проведения капитального ремонта, до примерно 60 кредитных организаций. Проект соответствующего постановления опубликован на федеральном портале нормативных правовых актов, передает ТАСС.

«Расширение перечня кредитных организаций позволит открывать специальные счета в небольших и средних банках, которые заинтересованы в привлечении розничных клиентов с небольшими остатками на счетах и в предоставлении таким клиентам кредитных продуктов. <…> При установлении указанных требований количество кредитных организаций, в которых возможно будет открытие и ведение специальных счетов, может увеличиться до порядка 60 банков», — говорится в пояснительной записке к документу.

Минстрой просит расширить список банков для кредитования капремонтов Министерство строительства и ЖКХ России готовит предложение по расширению списка банков, допущенных к кредитованию капремонтов, с девяти до 50. Об этом на совещании президента РФ с членами правительства заявил заместитель главы Минстроя Ирек Файзуллин, передает «Интерфакс».

Предполагается, что требования к банкам, которые смогут открыть спецсчета, будут приближены к требованиям для открытия счетов эскроу. Согласно проекту постановления, на день открытия специального счета кредитный рейтинг банка должен быть не ниже уровня «A-(RU)» по шкале Аналитического кредитного рейтингового агентства или не ниже «ruA-» по шкале «Эксперт РА». Кроме того, планируется исключить требование к размеру собственных средств кредитной организации.

Кроме финансовой устойчивости банков, подтверждаемой кредитным рейтингом, сохранность средств фондом капитального ремонта будет обеспечиваться через страхование вкладов. В пояснительной записке отмечается, что возмещение по специальному счету при страховом случае выплачивается в полном размере, но не более 10 млн рублей. В то же время сегодня в среднем на одном спецсчете накоплено 1,6 млн рублей.



По мнению авторов документа, расширение списка банков, в которых могут быть открыты спецсчета, позволит ускорить замену лифтов в многоквартирных домах по капремонту.