Банк России вынес постановление о привлечении Модульбанка к административной ответственности. Информация об этом опубликована во вторник на сайте регулятора.

Постановление от 7 сентября 2021 года вступило в силу 21 сентября. Модульбанк как юридическое лицо привлечен к ответственности по статье 14.29 Кодекса РФ об административных правонарушениях («Незаконное получение или предоставление кредитного отчета»), которая распространяется на незаконные, но не подпадающие под Уголовный кодекс действия по получению или предоставлению кредитного отчета либо информации, составляющей кредитную историю и входящей в кредитный отчет. Банку назначен административный штраф.

Накануне Центробанк вынес постановление о привлечении к административной ответственности Альфа-Банка по этой же статье КоАП — также с назначением штрафа, но без уточнения в публичных материалах, должен ли он быть применен к юридическому или должностному лицу. Документ от 20 сентября еще не вступил в законную силу.

Штраф для должностных лиц по статье 14.29 КоАП может составлять от 2,5 тыс. до 5 тыс. рублей, для юридических лиц — от 30 тыс. до 50 тыс.



Более подробно причины привлечения финучреждений к административной ответственности Центробанк в своих сообщениях не раскрывает. Банки.ру предлагает кредитным организациям направить комментарии на news@banki.ru, и они будут опубликованы в этой новости.