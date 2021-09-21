Агентство по страхованию вкладов, осуществляющее процедуру конкурсного производства в Мосуралбанке, направило в Арбитражный суд Москвы заявление о привлечении лиц, контролировавших кредитную организацию, к субсидиарной ответственности в общем размере 1,4 млрд рублей. Об иске от 13 сентября 2021 года сообщается на сайте АСВ во вторник, 21 сентября.

Как следует из сообщения агентства, заявление подано в отношении бывшего председателя правления, члена совета директоров банка Николая Корнеева, бывших членов правления Оксаны Городищ и Юлии Кланг, бывшего председателя совета директоров Гайка Тадевосяна, бывших членов совета Светланы Никодимовой, Елизаветы Сахно и Ирины Банщиковой, а также в отношении еще трех лиц: Юрия Шульгина, который ранее упоминался как один из совладельцев банка, Вадима Литвинова (входит в схему владения банком в соответствии с последней информацией, раскрываемой на сайте ЦБ) и Анастасии Баль.

«В ходе конкурсного производства агентством установлено, что контролировавшие банк лица выдавали технические кредиты и замещали ликвидное имущество банка на неликвидные права требования. Кроме того, по их поручению банк необоснованно перечислял денежные средства под видом оплаты услуг. В результате вышеуказанных действий банку были причинены убытки», — поясняют в АСВ.

В марте этого года сообщалось о подаче агентством иска к этим же лицам на сумму более 906 млн рублей.

Ранее Центробанк увидел признаки того, что из Мосуралбанка выводились активы через банковские гарантии и кредиты аффилированным компаниям с сомнительной платежеспособностью.



Лицензия у Мосуралбанка была отозвана 22 июня 2018 года. Регулятор пояснял, что бизнес-модель кредитной организации носила выраженный кэптивный характер и была ориентирована на обслуживание интересов ее акционеров и аффилированных с ними лиц. Банку не удалось оспорить решение ЦБ через суд. В сентябре 2018-го банк был признан банкротом.